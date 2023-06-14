Мрачный и пугающий хоррор Unholy получил точную дату выхода ©

Разработчики грядущего одиночного хоррора Unholy сообщили, когда именно игроки смогут пощекотать свои нервишки. Уже 20 июля состоится официальный релиз на ПК в Steam. Авторы также обещают, что вскоре после выхода проект доберется и до PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Хорошей же новостью для ждунов является то, что небольшую часть контента Unholy можно опробовать прямо сейчас, ведь в Steam стала доступна демоверсия. Таким образом, за месяц до релиза вы сможете определиться, стоит ли покупать новенький хоррор или оставить кровные в своем кармане до лучших времен.

В Unholy игроки берут на себя роль главного героя, который пытается отыскать своего ребенка в двух мирах: серой холодной реальности постсоветского городка Восточной Европы и жуткого искаженного нечестивого мира, в котором сообществом управляют безжалостные священнослужители. Вам предстоит решать множество головоломок, а также столкнуться лицом к лицу с мерзкими тварями: от них можно прятаться или же оказать жесткое сопротивление.