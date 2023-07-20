Релизный трейлер мрачного хоррора Unholy ©

Польский разработчик Duality Games рад сообщить, что мрачный психологический хоррор от первого лица Unholy совсем скоро станет доступен на ПК через Steam по цене в 30 долларов (цена в других регионах пока неизвестна) с временной 20%-ной скидкой. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series S/X появятся позже.

Unholy отправляет игроков в страшное путешествие и раскрывает ужасы, с которыми сталкивается главная героиня Доротея, путешествующая по двум параллельным мирам в поисках истины, связанной с исчезновением ее сына.

Игра Unholy рассказывает об исчезновении маленького ребенка из захудалого и неприветливого постсоветского городка. С помощью исследования, решения головоломок и интригующей боевой механики игроки будут перемещаться между реальностью и извращенным миром Unholy, чтобы раскрыть страшную правду.