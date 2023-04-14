Создатели United 1944 показали 10 минут геймплея сетевого шутера о Второй Мировой ©

Студия Novarama представила месяц назад свой новый проект - многопользовательский FPS, действие которого происходит во время Второй мировой войны. Он называется United 1944 и обещает сочетать шутер со стратегией и ремеслом.

На канале IGN был представлен новый ролик. В нём продюсер игры United 1944 продемонстрировал 10 минут геймплея сетевого шутера.

Геймплей выглядит довольно просто: стрельба, взрывы, разрушенные здания и зажигательная музыка, но более подробное объяснение принципов работы игры показывает, что в игре есть и нечто большее. На каждой карте United 1944 есть два здания штаба, по одному на каждую команду из 16 игроков, где игроки будут появляться; оттуда они будут расходиться по карте в поисках "секретных документов". Найдя и доставив эти документы в штаб, игроки смогут создать "комплекты аванпостов", которые позволят командам захватывать и контролировать точки на карте.

Но без оружия вы не сможете ничего захватить или контролировать, и именно здесь United 1944 начинает отличаться от большинства других подобных шутеров: Вы начинаете игру "буквально ни с чем" и должны создавать свое оружие из собранных ресурсов.

Вам также придется быть осторожным в использовании этого оружия, потому что, очевидно, вы не самый лучший в мире оружейник, и созданное вами оружие может (и почти наверняка будет) сломано - не то, что вы хотите, чтобы случилось в разгар перестрелки.

Команды основаны на обычном стандарте "Оси и союзников", но нет никаких предустановленных классов: Вместо этого есть пять деревьев навыков (инженер, разведчик, снайпер, исследователь и поддержка), которые вы можете выбирать по своему усмотрению. Точки захвата также не фиксированы, то есть вы можете размещать аванпосты в любом месте карты. Но аванпосты могут быть захвачены командой противника, поэтому, если вы хотите сохранить их, вам также придется строить укрепления и оборонительные сооружения, чтобы не допустить проникновения врага.