The Universim покинет ранний доступ спустя десять лет разработки

Crytivo, независимый издатель и разработчик игр, объявил дату выхода долгожданного обновления 1.0 в своей дебютной игре игра-симуляторе бога — The Universim.
Десять лет назад The Universim, дебютная игра-симулятор бога от Crytivo, вышла в раннем доступе Steam, а теперь выходит с долгожданным обновлением 1.0 и совершенно новым трейлером, знакомящим игроков с космической эрой. Релиз намечен на 22 января 2024 года, и игроки наконец смогут окунуться в захватывающую и обширную вселенную.
Мало того, что игроки могут исследовать мир космоса, игра также получает обновления локализации с поддержкой официального языка и профессиональным переводом. Игроки могут испытать игру на упрощенном китайском, немецком, французском, корейском, португальском и русском языках.
The Universim 1.0 — это не просто игра; это живая, дышащая вселенная у вас под рукой. Приготовьтесь погрузиться в мир, где ваш выбор определяет судьбы целых цивилизаций и баланс целых планет. Это обновление оживляет контент финальной игры: больше технологий, которые можно разблокировать в дереве исследований, новые планеты, которые можно исследовать (или использовать для получения ресурсов), и многое другое.
Да ладно, пол года не было вестей и тут на тебе релиз. Но все равно игра на один раз, но какой.