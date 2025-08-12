Анонсирован соулслайк в индийском сеттинге Unleash the Avatar

Студия Aeos Games представила дебютный геймплейный трейлер своего нового проекта — экшена с элементами RPG Unleash the Avatar. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и позиционируется как соулслайк, действие которого разворачивается в современной Индии.
В ролике продемонстрированы различные локации, от мрачных древних руин до густонаселенных городских трущоб. Главный герой исследует мир, сражается с противниками, используя холодное оружие, и применяет парирования и уклонения. Среди врагов показаны как обычные люди и полицейские, так и более крупный босс, вооруженный массивной булавой. В игре присутствуют механики, характерные для жанра, включая систему сохранений у святилищ, аналог костров, и использование лечебных предметов. Одной из ключевых особенностей, станет способность протагониста трансформироваться в богоподобное существо.
Разработчики отмечают, что представленные кадры записаны в ранней альфа-версии игры. Релиз Unleash the Avatar запланирован на осень 2026 года.
Сосалики просто уже набили оскомину, мне кажется они скоро начнут вымирать как экранизации комиксов в кино, слишком их много стало
Дай то боже!
вместо переката танцы? а вместо парирования, слоумо поправление прически
и с физикой можно не заморачиваться, в индии она своя..)
Вот и конкурент Смуты объявился.
Вспоминая мемное индийское кино, сосалик там не очень в тему будет. По всем канонам протагонист должен быть имбой, разваливающей всех налево и направо, сопровождая весь эпик песнями и танцами.
Можно будет призвать на помощь братьев, которых вы будете признавать во время прохождения игры, у каждого босса будет 50 человек подтанцовки. После победы над боссом, пол часа танцев с подтанцовкой босса.
в это г@vno только они и будут играть
в стиме такое за 200 рублей выходит, как же плохо это выглядит даже для преальфы, хотя чего удивляться, индусы же делают
глянул трейлер. для дебюта неизвестной студии выглядит очень даже нормально
Это шутка такая? Если бы было реально - ролик с танцев бы начался.