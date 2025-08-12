Анонсирован соулслайк в индийском сеттинге Unleash the Avatar

Студия Aeos Games представила дебютный геймплейный трейлер своего нового проекта — экшена с элементами RPG Unleash the Avatar. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и позиционируется как соулслайк, действие которого разворачивается в современной Индии.

В ролике продемонстрированы различные локации, от мрачных древних руин до густонаселенных городских трущоб. Главный герой исследует мир, сражается с противниками, используя холодное оружие, и применяет парирования и уклонения. Среди врагов показаны как обычные люди и полицейские, так и более крупный босс, вооруженный массивной булавой. В игре присутствуют механики, характерные для жанра, включая систему сохранений у святилищ, аналог костров, и использование лечебных предметов. Одной из ключевых особенностей, станет способность протагониста трансформироваться в богоподобное существо.

Разработчики отмечают, что представленные кадры записаны в ранней альфа-версии игры. Релиз Unleash the Avatar запланирован на осень 2026 года.