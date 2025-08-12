ЧАТ ИГРЫ
Unleash the Avatar 2026 г.
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица
0 0 оценок

Анонсирован соулслайк в индийском сеттинге Unleash the Avatar

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Aeos Games представила дебютный геймплейный трейлер своего нового проекта — экшена с элементами RPG Unleash the Avatar. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и позиционируется как соулслайк, действие которого разворачивается в современной Индии.

В ролике продемонстрированы различные локации, от мрачных древних руин до густонаселенных городских трущоб. Главный герой исследует мир, сражается с противниками, используя холодное оружие, и применяет парирования и уклонения. Среди врагов показаны как обычные люди и полицейские, так и более крупный босс, вооруженный массивной булавой. В игре присутствуют механики, характерные для жанра, включая систему сохранений у святилищ, аналог костров, и использование лечебных предметов. Одной из ключевых особенностей, станет способность протагониста трансформироваться в богоподобное существо.

Разработчики отмечают, что представленные кадры записаны в ранней альфа-версии игры. Релиз Unleash the Avatar запланирован на осень 2026 года.

21
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
JackReacher

Сосалики просто уже набили оскомину, мне кажется они скоро начнут вымирать как экранизации комиксов в кино, слишком их много стало

11
особака

Дай то боже!

1
r23dom

вместо переката танцы? а вместо парирования, слоумо поправление прически

7
Вадим Якимов

и с физикой можно не заморачиваться, в индии она своя..)

3
Varyag-6666

Вот и конкурент Смуты объявился.

5
Rey4rtRO

Вспоминая мемное индийское кино, сосалик там не очень в тему будет. По всем канонам протагонист должен быть имбой, разваливающей всех налево и направо, сопровождая весь эпик песнями и танцами.

5
DezkQ
3
7000K

Можно будет призвать на помощь братьев, которых вы будете признавать во время прохождения игры, у каждого босса будет 50 человек подтанцовки. После победы над боссом, пол часа танцев с подтанцовкой босса.

3
nasmeshnick1

в это г@vno только они и будут играть

2
Tommy.

в стиме такое за 200 рублей выходит, как же плохо это выглядит даже для преальфы, хотя чего удивляться, индусы же делают

1
нитгитлистер

глянул трейлер. для дебюта неизвестной студии выглядит очень даже нормально

Serpentrage

Это шутка такая? Если бы было реально - ролик с танцев бы начался.

