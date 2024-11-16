Стартовала разработка неофициального перевода игры - Unreal Life

Unreal Life — это трогательное приключение, объединяющее загадочный мир, глубокую историю и потрясающий визуальный стиль. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки, потерявшей память, которая общается с загадочным говорящим светофором. Вместе они исследуют мир, полный тайн и загадок, в поисках утраченных воспоминаний. Особая механика взаимодействия с объектами прошлого и настоящего через прикосновения делает игровой процесс уникальным, увлекательным и эмоционально насыщенным.



TinyMadness начали работу над созданием неофициального русскоязычного перевода.

Ранее эта команда успешно перевела игру Little Goody Two Shoes, проявив внимательное отношение к деталям и глубокое понимание материала. Сейчас работа над переводом Unreal Life активно продолжается, и его выход ожидается уже в этом году.