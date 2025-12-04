Epic Games официально одобрила возрождение Unreal Tournament 2004 силами фанатов

Команда энтузиастов OldUnreal объявила о работе над полноценным обновлением для культового шутера Unreal Tournament 2004. В своем сообщении разработчики подтвердили, что получили официальное благословение от компании Epic Games на поддержку и восстановление классического проекта. Инициатива носит некоммерческий характер, поэтому обновленная версия игры будет доступна пользователям абсолютно бесплатно.

Для распространения игры будет использоваться специально созданный инсталлятор. Эта программа автоматически загрузит образ оригинального диска UT2004, проведет установку и применит все необходимые патчи. Главной целью команды является обеспечение совместимости с современным оборудованием и программным обеспечением. Заявлена поддержка актуальных версий Windows начиная с Vista, а также операционных систем Linux и macOS. Примечательно, что для Linux реализована поддержка не только архитектуры x86-64, но и ARM, что позволит запускать шутер даже на одноплатных компьютерах вроде Raspberry Pi 4 или 5.

Техническая часть обновления включает значительные изменения в коде игры. Версии для Linux и macOS переведены на современную библиотеку SDL3 и лишились поддержки 32-битных систем. Клиент для Windows теперь полноценно работает с DirectX 9 и корректно отображает игру в полноэкранном режиме на 64-битных системах. Огромная работа была проведена над редактором уровней, где устранили множество критических ошибок, включая давнюю проблему с зависанием приложения при клике на окно просмотра, а также исправили вылеты при работе с мешами и текстурами.

Помимо фундаментальных технических правок, патч принесет улучшения качества жизни (QoL) и исправления геймплейных багов. В игре появится корректная поддержка широкоформатных мониторов с правильным масштабированием интерфейса, а сетевой код станет более устойчивым к сбоям и эксплойтам. Энтузиасты также восстановили функционал компилятора скриптов и улучшили работу сжатия текстур. Публичное тестирование обновленной Unreal Tournament 2004 должно начаться в течение ближайших 2 месяцев.