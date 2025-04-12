Перед рассветом очень страшно - появился отрывок из фильма "Дожить до рассвета"

У нас есть возможность узнать, доживем ли мы до рассвета: в сети появился отрывок из фильма, который так и называется, "Дожить до рассвета". Судя по нему - шансов маловато.

Напомним, что фильм, основанный на одноименной видеоигре в жанре survival horror от Supermassive Games, выйдет в кинотеатрах 25 апреля 2025 года.

События развиваются через год после таинственного исчезновения сестры главной героини. Кловер и ее друзья отправляются в отдаленную долину, где пропала девушка, в поисках ответов. Исследуя заброшенный туристический центр, они обнаруживают, что за ними охотится убийца в маске, который жестоко расправляется с ними одним за другим... только чтобы проснуться и обнаружить, что они вернулись к началу того же вечера.

Оказавшись в ловушке в долине, они вынуждены переживать кошмар снова и снова — но каждый раз угроза меняется, становясь все более пугающей. Когда надежда начинает угасать, группа осознает, что у них осталось ограниченное количество жизней, и единственный способ выбраться — выжить до рассвета.

Режиссером картины выступил Дэвид Ф. Сандберг ("И гаснет свет...").

В главных ролях снялись Элла Рубин ("Сплетница"), Майкл Чимино ("Проклятие Аннабель 3"), Ю Джи-ён ("Экспаты"), Одесса Эзайон ("Восставший из ада"-2022), Петер Стормаре ("2001 маньяк"), Майя Митчелл ("Философы: Урок выживания") и Бельмонт Камели ("Муж").

Фильм получил рейтинг R за кровавые сцены насилия, жестокость и ненормативную лексику. Как говорится - это мы смотрим.