Ремастер Until Dawn появится в PlayStation Plus Extra

Sony определенно решила сделать все возможное, чтобы максимально порадовать подписчиков PlayStation Plus в сезон Хэллоуина. Уже доступна Alan Wake 2, а в ближайшие дни должны появиться еще две крупные игры.

Ранее сообщалось, что 21 октября ожидается появление ремейка Silent Hill 2. Теперь же инсайдер billbil-kun утверждает, что подписчикам Extra или Premium также достанется ремастер Until Dawn (2024). Помимо этого, ожидается появление As Dusk Falls и V Rising.

Что касается «классики», зарезервированной для PlayStation Premium, то в октябре этого года ожидаются Tekken 3 и Tomb Raider Anniversary.

Официальное объявление будет сделано уже сегодня, 15 октября 2025 года.