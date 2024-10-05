Ремейк Until Dawn слабо стартовал в Steam

Ремейк культовой хоррор-игры Until Dawn на ПК, по всей видимости, не оправдал ожиданий игроков или издателя. Несмотря на то, что Sony приучила нас к высоким стандартам, на этот раз цифры говорят сами за себя — игра набрала всего 2,5 тыс. одновременных игроков в Steam. Это очень средний результат, особенно по сравнению с другими играми Sony, которые обычно набирают гораздо большую популярность.

Кроме того, средний рейтинг игроков на данный момент составляет 57% из 129 обзоров, что лишь подтверждает, что Until Dawn Remake не смог увлечь игроков. Критики и пользователи указывают на технические проблемы, камеру и отсутствие серьезных нововведений по сравнению с оригиналом.

Хотя сюжет все еще вызывает эмоции, многие игроки считают, что ремейк не принес ничего интересного, а некоторые элементы, которые хорошо работали в оригинале, утратили свое очарование. Возможно, ситуация изменится благодаря будущим обновлениям.