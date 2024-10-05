Ремейк Until Dawn слабо стартовал в Steam

Ремейк культовой хоррор-игры Until Dawn на ПК, по всей видимости, не оправдал ожиданий игроков или издателя. Несмотря на то, что Sony приучила нас к высоким стандартам, на этот раз цифры говорят сами за себя — игра набрала всего 2,5 тыс. одновременных игроков в Steam. Это очень средний результат, особенно по сравнению с другими играми Sony, которые обычно набирают гораздо большую популярность.
Кроме того, средний рейтинг игроков на данный момент составляет 57% из 129 обзоров, что лишь подтверждает, что Until Dawn Remake не смог увлечь игроков. Критики и пользователи указывают на технические проблемы, камеру и отсутствие серьезных нововведений по сравнению с оригиналом.
Хотя сюжет все еще вызывает эмоции, многие игроки считают, что ремейк не принес ничего интересного, а некоторые элементы, которые хорошо работали в оригинале, утратили свое очарование. Возможно, ситуация изменится благодаря будущим обновлениям.
ибо неФИГ перелопачивать оригинальный контент - люди то ждали чисто ремастер
Ну с привязкой PSN которая сразу же отрезала от игры 180 стран это и не удивительно. Сони как будто не хочет отставать от Фильки Спенсера и тоже стреляет себе в ноги.
Именно так они сами себе продажи сокращают со своим псн ненужным лютую дичь творят и не останавливаются. Плюс цена у игры full прайс при этом только графически прокачена игра ну и вид от 3го лица подвезли а просят от 5000К так и ещё гемор с псн. Многие тупо видимо скачали из зеленого.
Ну стрёмлеры купили, а больше никому она и не нужна )
так надо еще в больших странах убрать из продажи - может тогда доходы вырастут)))
Зелёная версия вышла.
Да ладно, интересная игра если на халяву, не всё меряется деньгами.
от себя скажу что сентябрь-октябрь очень плодотворен на релизы.недавно вышла длс - к вахе роуг трейдер.сейчас вышла metaphor - демка, скоро выйдет уже и полноценная. тупо во всё сыграть не успеваешь)
Дак осень всегда самая релизная, это лето мёртвый период.
Ахаха, выпустили игру 9 летней давности и после говорят что никому не интересно. Кому было интересно давно купили PS4 и её прошли сто раз со всеми концовками. А сейчас выкатили и мол и так схавают.
Скачал, попробовал, честно говоря оригинал нравится мне больше.
В новой версии эта дурная камера из-за спины, присущая последним играм Supermassive Games, которая по моему скромному мнению лишает игру киношной атмосферы, управление на клава-миши отстойное, без геймпада играть неудобно.
Зачем-то сценарий перелопатили, конечно, это привнесло некоторые сцены, которых прям не хватало в оригинале, но и лишнего тоже немало.
Оптимизация из разряда - сомнительно, но окэй. Нет я сейчас не про количество кадров, скорее про баги - интерфейс тупо отказывался реагировать на мои действия, то есть, при наведении элементы интерфейса подсвечивались, проигрывались звуки, но на нажатия игра не реагировала, ни клавой, ни мышкой.
Сомнительного качества релиз короче. Вроде бы и рад, что наконец-то одну из моих любимых игр выпустили на ПК, а вроде бы и на PS4 мне игралось неплохо.
Фактически сюжет не тронут, Пролог почти не изменён, разве что изменили подготовку к розыгрышу и всё. Сценарий почти не тронут, да и новые диалоги могли быть просто вырезанными из оригинала( в том плане, что до финальной стадии эти диалоги не добрались).
Уже на торрентах, работает... :)
Хм... С чего бы это? // Иван Марков
Да да. Сони и высокие стандарты. Как гадить себе же в штаны. // Алексей Смирнов
Да это кинцо уже все посмотрели кому надо было , это не реиграбельная фигня, кому хочется одни и теже же фильмы покупать по несколько раз не представляю
Бараны на пк в очередной раз показали что им не нужны игры Сони.Зачем Сони стараются ради жалких 50 тысяч копий.На пк видимо только Доту 2 ценят.
а надо еще чаще ремейки делать и тогда точно будет 666 триллионов онлайн играть! так что примерно через месяц можно релизать еще раз
Я думаю либо пока не привыкли
Либо пока что слабый старт а потом скоканëт