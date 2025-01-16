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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 1 176 оценок

Sony Pictures представила первый трейлер экранизации хоррора Until Dawn

butcher69
Новости

В этом году исполняется 10 лет с момента выхода культовой игры Until Dawn, и поклонников ждет большой сюрприз — Sony Pictures представила первый трейлер экранизации, премьера которой состоится 25 апреля.

Проект является плодом сотрудничества PlayStation Productions, Sony Pictures, режиссера Дэвида Ф. Сэндберга ("Проклятие Аннабель: Зарождение зла") и сценариста Гэри Даубермана ("Оно", серия "Аннабель"). Создатели постарались сохранить уникальный дух оригинальной игры, включая решения с разветвленными последствиями и смертельными финалами.

Фильм разворачивается в том же мире, что и игра, но вместо пересказа он предлагает оригинальную историю с новыми персонажами. Создатели обещают запутанный сюжет с неожиданными поворотами, который держит зрителей в напряжении до самого финала.

Ключевым связующим звеном между игрой и фильмом станет персонаж доктора Хилла в исполнении Питера Стормаре. Его роль в фильме расширена, чтобы подробнее раскрыть связь с событиями оригинальной игры.

«Для меня большая честь быть частью Until Dawn как в игре, так и в фильме. Это настоящий подарок для фанатов ужасов и отличный способ отпраздновать 10-летие игры», — отметил Питер Стормаре.

2
16
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Дмитрий Поляков 1987

В 90-е студеньтики были симпатичнее, с сиськами. Верните слешеры с симпатюлями, пожалуйста.

2
Mr.DOOM

Симпатюни из 90-х уже стали бабками, а новых симпатюнь уже не производят, нынешний голливудский конвеер запрограммирован на страшных и ущербных.

0
Tiger Goose

Как сейчас у PC-версии с оптимизацией?

0
Scandal1st

нормально все.

0
KILLA06

отлично я бы сказал

0
Комментарий удален
Mr.DOOM

Да успокойся ты уже, ну сколько можно, смирись и шагай дальше. Вторая часть Дракмановского высера оставила большой след на твоей неокрепшей детской психике, что уже как 8 лет с момента релиза тебя не отпускает и ты все продолжаешь постить эти образы твоего детского кошмара, которые и другие пострадавшие миллионы раз уже где только не запостили, проработай эту травму со своим муженьком и продолжай жить или нет.

1
Tommy.

это определенно фильм который сняли

0
Mr.DOOM

это определенно

0
Scorpion_GamePlay

Мда уж. В Мексике что ли всё происходит? Боже где блонда в полотенце? где китояночка с сочной жопой? Мда. Смотреть конечно буду, внушительные сиськи есть, но раскрыты ли...

0
DANTE FAIR

фича с ребутом конечно неплохая, но вот роль стормаре та же или он тут просто человек, а не призрак или плод больного ума? и вендиго тут просто отстойные, просто небольшой тощий человек в гриме, это прям очень плохо, в игре вендиго прям большие были, очень высокие.

-1
Doctor_Zloi

Справедливости ради: вендиго - это реально очень высокие и очень тощие "люди" (по факту - злые дУхи). Я только не понял одной детали: у них должны быть оленьи черепа вместо головы, или это не обязательно.
Хотя есть одноимённая короткая повесть (так и называется "Вендиго" Элджернона Блэквуда). Там Вендиго был ростом с простого человека (если я верно понял).
Так что тут, на счёт трактовок, подойдёт цитата из "Пиратов карибского моря":

Кракен - существо мифическое. Как хочу - так и называю...

Конкретно тут - как хотят, так и показывают)

0
JohnTornton

выглядит, как кал

-1
Mr.DOOM

А что по трейлеру экранизации хоррора Until Dawn?

1
Denv3r 13
-1
Спектр Зис

Выглядит хреново. Очень хреново.

-5
Mr.DOOM

Думаю тебе стоит обратиться к врачу, чем больше тянешь, тем хреновее будет.

0