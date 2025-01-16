Sony Pictures представила первый трейлер экранизации хоррора Until Dawn

В этом году исполняется 10 лет с момента выхода культовой игры Until Dawn, и поклонников ждет большой сюрприз — Sony Pictures представила первый трейлер экранизации, премьера которой состоится 25 апреля.

Проект является плодом сотрудничества PlayStation Productions, Sony Pictures, режиссера Дэвида Ф. Сэндберга ("Проклятие Аннабель: Зарождение зла") и сценариста Гэри Даубермана ("Оно", серия "Аннабель"). Создатели постарались сохранить уникальный дух оригинальной игры, включая решения с разветвленными последствиями и смертельными финалами.

Фильм разворачивается в том же мире, что и игра, но вместо пересказа он предлагает оригинальную историю с новыми персонажами. Создатели обещают запутанный сюжет с неожиданными поворотами, который держит зрителей в напряжении до самого финала.

Ключевым связующим звеном между игрой и фильмом станет персонаж доктора Хилла в исполнении Питера Стормаре. Его роль в фильме расширена, чтобы подробнее раскрыть связь с событиями оригинальной игры.

«Для меня большая честь быть частью Until Dawn как в игре, так и в фильме. Это настоящий подарок для фанатов ужасов и отличный способ отпраздновать 10-летие игры», — отметил Питер Стормаре.