Sony Pictures представила первый трейлер экранизации хоррора Until Dawn

В этом году исполняется 10 лет с момента выхода культовой игры Until Dawn, и поклонников ждет большой сюрприз — Sony Pictures представила первый трейлер экранизации, премьера которой состоится 25 апреля.
Проект является плодом сотрудничества PlayStation Productions, Sony Pictures, режиссера Дэвида Ф. Сэндберга ("Проклятие Аннабель: Зарождение зла") и сценариста Гэри Даубермана ("Оно", серия "Аннабель"). Создатели постарались сохранить уникальный дух оригинальной игры, включая решения с разветвленными последствиями и смертельными финалами.
Фильм разворачивается в том же мире, что и игра, но вместо пересказа он предлагает оригинальную историю с новыми персонажами. Создатели обещают запутанный сюжет с неожиданными поворотами, который держит зрителей в напряжении до самого финала.
Ключевым связующим звеном между игрой и фильмом станет персонаж доктора Хилла в исполнении Питера Стормаре. Его роль в фильме расширена, чтобы подробнее раскрыть связь с событиями оригинальной игры.
«Для меня большая честь быть частью Until Dawn как в игре, так и в фильме. Это настоящий подарок для фанатов ужасов и отличный способ отпраздновать 10-летие игры», — отметил Питер Стормаре.
В 90-е студеньтики были симпатичнее, с сиськами. Верните слешеры с симпатюлями, пожалуйста.
Симпатюни из 90-х уже стали бабками, а новых симпатюнь уже не производят, нынешний голливудский конвеер запрограммирован на страшных и ущербных.
Как сейчас у PC-версии с оптимизацией?
нормально все.
отлично я бы сказал
Да успокойся ты уже, ну сколько можно, смирись и шагай дальше. Вторая часть Дракмановского высера оставила большой след на твоей неокрепшей детской психике, что уже как 8 лет с момента релиза тебя не отпускает и ты все продолжаешь постить эти образы твоего детского кошмара, которые и другие пострадавшие миллионы раз уже где только не запостили, проработай эту травму со своим муженьком и продолжай жить или нет.
это определенно фильм который сняли
это определенно
Мда уж. В Мексике что ли всё происходит? Боже где блонда в полотенце? где китояночка с сочной жопой? Мда. Смотреть конечно буду, внушительные сиськи есть, но раскрыты ли...
фича с ребутом конечно неплохая, но вот роль стормаре та же или он тут просто человек, а не призрак или плод больного ума? и вендиго тут просто отстойные, просто небольшой тощий человек в гриме, это прям очень плохо, в игре вендиго прям большие были, очень высокие.
Справедливости ради: вендиго - это реально очень высокие и очень тощие "люди" (по факту - злые дУхи). Я только не понял одной детали: у них должны быть оленьи черепа вместо головы, или это не обязательно.
Хотя есть одноимённая короткая повесть (так и называется "Вендиго" Элджернона Блэквуда). Там Вендиго был ростом с простого человека (если я верно понял).
Так что тут, на счёт трактовок, подойдёт цитата из "Пиратов карибского моря":
Конкретно тут - как хотят, так и показывают)
выглядит, как кал
А что по трейлеру экранизации хоррора Until Dawn?
Выглядит хреново. Очень хреново.
Думаю тебе стоит обратиться к врачу, чем больше тянешь, тем хреновее будет.