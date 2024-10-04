Как стало известно, состоялся релиз PC-версии ремейка Until Dawn от компании Sony. За разработку переиздания отвечала студия Ballistic Moon.

Оригинальная игра вышла на PS4 в 2015 году - за ее разработку отвечала студия Supermassive Games. В отличии от оригинальной игры, ремейк работает на движке Unreal Engine 5, имеет расширенный пролог, камеру от третьего лица, а так же новую концовку игры. Игра получила значительные улучшения в освещении, детализации окружения, текстурах и моделях персонажей.

Ремейк Until Dawn доступен на PC и PS5.