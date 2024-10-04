Как стало известно, состоялся релиз PC-версии ремейка Until Dawn от компании Sony. За разработку переиздания отвечала студия Ballistic Moon.
Оригинальная игра вышла на PS4 в 2015 году - за ее разработку отвечала студия Supermassive Games. В отличии от оригинальной игры, ремейк работает на движке Unreal Engine 5, имеет расширенный пролог, камеру от третьего лица, а так же новую концовку игры. Игра получила значительные улучшения в освещении, детализации окружения, текстурах и моделях персонажей.
Ремейк Until Dawn доступен на PC и PS5.
Всё норм, в кряке убили псн, можно скачивать.
Терь вместо сраной денувы, назойливое требование к регистрации акка PSN(которое не убрать и НЕ обойти даже) , т.е. в меню игры даже толком не попасть ... нужно ждать фикса от этой хрени.
В принципе псн акки 7 рублей стоят на фанпее, если не обойдут можно будет купить.
Да и фиг бы с ней с этой регистрацией. Мне не сложно сделать акаунт. Проблема в другом. Из-за этого PSN игра недоступна в 180 странах мира. Легально поиграть мало кто может в эту игру. Только пиратка доступна людям везде.
дак зайди в ак, наверно у всех он есть, зашёл да играй
Уже отвязали
Уже доступна с обходом PSN (Таблетка Rune)
Че там народ как оптимизация на пк? Кто уже играет?
в аккаунт psn надо регистрироваться, ещё на ютубе обзорщикам не понравилась. это сюжетная игра так что ничего нового не упустим
ремейк получился нормальным. когда то играл на пс4 про, но с пк отдыхает понятно) на 4070ti super полет более чем нужен в 1440р. все летает и работает, кому нужна инфа. если че, я не с России
а 2160p запускал? DLSS есть?
лучше в игру от которой эта музыка в видео поиграть чем в аналог telltale
Кто качает с зеленых магазинов? Расскажите, смогли ли вы зарегать аккаунт Псн? (В игре теперь новая привязка Псн. обхода пока нету).
Там нет привязки вообще, пропустить нажмешь и все
Ну физический это не реально залить на торренты сразу после релиза за 10 секунд. Подожди часик другой. Сначала релиз выпускают на западе потом распространяются по сети.
Ну ОК, часик другой подожду 🙄
Я уверен ты и gow2 не успел пройти до конца?
Я прошёл, 45 часов на зачистку всего.. осталось только вальгала.
Не успел конечно, но скачать надо, чтобы было в запасе.
а она и в казахстане оказывается не доступна🤷♂️
Так PSN
По идее, она не доступна во всех странах, где psn не работает. А таких очень не мало.
Долба.бы🤣
о норм ждем обзод psn и збс
уже появилась в зеленом магазине
Год выпуска: 4 октября 2024 г.
Жанр: Adventure | 3D | 3rd Person
Разработчик: Ballistic Moon
Издательство: PlayStation Publishing LLC
Платформа: РС
Язык интерфейса: Русский | Английский | MULTi20
Язык озвучки: Русский | Английский | MULTi11
Тип издания: Пиратка
Таблетка: Вшита (RUNE + Steamless)
Версия игры: Build 15896519 от 4 октября 2024 г.
Размер: 59.04 GB Раздача будет обновлена. Игра пока не отвязана от PSN. Пока в процессе реализации...
Да, появилась. Но поиграть то все равно не сможете. Игра не дает создать аккаунт Псн, так как ей нужна сеть, а пиратка не подключена к сети. Нужно ждать обход.
Создай акк псн и все
God of war пиратский спокойно подключил к псн.
А уже всё, фиксанули.
а где нашел без привязки к псн?
найс
О, надо перепройти с супругой) на пс4 еще на выходе разок поиграл и прямо скажу концовка не айс вышла)
В это мы играем! Ждал еще с первого порта какой-то там игры соников на пк.
PSN привязку вообще похоже сами сони убрали, Вот сейчас сижу стим версия не пиратка
Не играл в оригинал.
Как ремейк, что там по оптимизону?
Он вышел )
4к, DLSS-Q, с генератором норм, работает хорошо, артефактов не замечено.
Нормас, потом с торрента скачаю.))
Поменять в настройках графики соотношение сторон экрана на 16:9
Спасибо уже только что сам нашел эти настройки!Нахрена они вообще их запихнули?И по умолчанию стоял этот огрызок!Да игра прям хорошо так видло с процом нагружает!
При выходе из просмотра тотемов, улик игра намертво виснет.
Вахахах, как всё плохо 4к мах RT
Ей сколько лет 63 ? Они там по сюжету подростки
Вторая не лучше...
Это как сериал универ, где 35 летние люди притворяются 20 летними студентами. Как и корейские сериалы) Просто им было лень заморачиваться)))
Да 35 летние по лучше выглядят )
эм,это типичный западный хоррор 00-х +- ты чего)
Ну да, хрень полная для пубертатных девочек 14 лет )
Так и ориентирован он на подростков)
Я так понимаю сони не хочет свои старые игре переиздать где действительно нужно, а эта игра нагибала пс4 по полной смысл в ремейки не понятно.
Смысл в том что не у всех были пс4, некоторые предпочитают ПК с 1993 года начинали c IBM PC XT 286, и никогда не имели консолей 🤣 И даже не играли в Until Dawn.
Пк тут вообще причём они могли давно сделать порт с пс4, но им видимо нужно на пс5 по 2 кругу продать.
Народ подскажите,это такая же,как и The Casting of Frank Stone? Я почему спрашиваю,там как в кино,просто нажимал кнопки и не выдержал, снёс.
AVXиксеры кысь кысь кысь )
Ща посмотрим как эти портаторы опять облажались
Российская учётная запись PSN, созданная на PC, будет приниматься?
Будет, я в рогнарек так заходил