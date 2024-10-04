ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.4 944 оценки

Состоялся релиз PC-версии ремейка Until Dawn

AceTheKing
Новости

Как стало известно, состоялся релиз PC-версии ремейка Until Dawn от компании Sony. За разработку переиздания отвечала студия Ballistic Moon.

Оригинальная игра вышла на PS4 в 2015 году - за ее разработку отвечала студия Supermassive Games. В отличии от оригинальной игры, ремейк работает на движке Unreal Engine 5, имеет расширенный пролог, камеру от третьего лица, а так же новую концовку игры. Игра получила значительные улучшения в освещении, детализации окружения, текстурах и моделях персонажей.

Ремейк Until Dawn доступен на PC и PS5.

67
69
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 69
Ваш комментарий
benson2000
26
Темный-Властелин
25
BabyDontHurtMe
12
tvorog8088

Всё норм, в кряке убили псн, можно скачивать.

10
Ang Dark

Терь вместо сраной денувы, назойливое требование к регистрации акка PSN(которое не убрать и НЕ обойти даже) , т.е. в меню игры даже толком не попасть ... нужно ждать фикса от этой хрени.

7
tvorog8088

В принципе псн акки 7 рублей стоят на фанпее, если не обойдут можно будет купить.

-8
Janekste

Да и фиг бы с ней с этой регистрацией. Мне не сложно сделать акаунт. Проблема в другом. Из-за этого PSN игра недоступна в 180 странах мира. Легально поиграть мало кто может в эту игру. Только пиратка доступна людям везде.

0
YuriyZevs

дак зайди в ак, наверно у всех он есть, зашёл да играй

-5
Джон Сноу 2

Уже отвязали

8
citystas

Уже доступна с обходом PSN (Таблетка Rune)

7
SERGEY-SP

Че там народ как оптимизация на пк? Кто уже играет?

2
Djfkrbs

в аккаунт psn надо регистрироваться, ещё на ютубе обзорщикам не понравилась. это сюжетная игра так что ничего нового не упустим

-5
Юркец

ремейк получился нормальным. когда то играл на пс4 про, но с пк отдыхает понятно) на 4070ti super полет более чем нужен в 1440р. все летает и работает, кому нужна инфа. если че, я не с России

-17
Norm112 Юркец

а 2160p запускал? DLSS есть?

0
Комментарий удален
Djfkrbs

лучше в игру от которой эта музыка в видео поиграть чем в аналог telltale

-4
overvest01

Кто качает с зеленых магазинов? Расскажите, смогли ли вы зарегать аккаунт Псн? (В игре теперь новая привязка Псн. обхода пока нету).

0
FAHTOM Live

Там нет привязки вообще, пропустить нажмешь и все

0
Комментарий удален
User_200

Ну физический это не реально залить на торренты сразу после релиза за 10 секунд. Подожди часик другой. Сначала релиз выпускают на западе потом распространяются по сети.

8
benson2000 User_200

Ну ОК, часик другой подожду 🙄

-3
User_200 benson2000

Я уверен ты и gow2 не успел пройти до конца?

0
RickeyIMBA User_200

Я прошёл, 45 часов на зачистку всего.. осталось только вальгала.

1
benson2000 User_200

Не успел конечно, но скачать надо, чтобы было в запасе.

1
ABOMINOG1

а она и в казахстане оказывается не доступна🤷‍♂️

0
bysaturn

Так PSN

0
QuadrilateralImmanuel

По идее, она не доступна во всех странах, где psn не работает. А таких очень не мало.

3
ABOMINOG1 QuadrilateralImmanuel

Долба.бы🤣

0
ilya6969

о норм ждем обзод psn и збс

0
WerGC

уже появилась в зеленом магазине

Год выпуска: 4 октября 2024 г.

Жанр: Adventure | 3D | 3rd Person

Разработчик: Ballistic Moon

Издательство: PlayStation Publishing LLC

Платформа: РС

Язык интерфейса: Русский | Английский | MULTi20

Язык озвучки: Русский | Английский | MULTi11

Тип издания: Пиратка

Таблетка: Вшита (RUNE + Steamless)

Версия игры: Build 15896519 от 4 октября 2024 г.

Размер: 59.04 GB Раздача будет обновлена. Игра пока не отвязана от PSN. Пока в процессе реализации...

0
overvest01

Да, появилась. Но поиграть то все равно не сможете. Игра не дает создать аккаунт Псн, так как ей нужна сеть, а пиратка не подключена к сети. Нужно ждать обход.

-7
Garris1304 overvest01

Создай акк псн и все

-1
Павел32ру overvest01

God of war пиратский спокойно подключил к псн.

0
Джон Сноу 2 overvest01

А уже всё, фиксанули.

2
Rocinante Джон Сноу 2

а где нашел без привязки к псн?

2
НЕЙРОСЕТЬ ДЕЛAЕТ АНИМЕ

найс

0
Landser68

О, надо перепройти с супругой) на пс4 еще на выходе разок поиграл и прямо скажу концовка не айс вышла)

0
Антон Патриарх Логвинов

В это мы играем! Ждал еще с первого порта какой-то там игры соников на пк.

0
FAHTOM Live

PSN привязку вообще похоже сами сони убрали, Вот сейчас сижу стим версия не пиратка

0
BaGa-HaCkEr

Не играл в оригинал.

Как ремейк, что там по оптимизону?

0
DezkQ
что там по оптимизону?

Он вышел )

4к, DLSS-Q, с генератором норм, работает хорошо, артефактов не замечено.

0
BaGa-HaCkEr DezkQ

Нормас, потом с торрента скачаю.))

0
Комментарий удален
Andreiad

Поменять в настройках графики соотношение сторон экрана на 16:9

0
Дроникс Andreiad

Спасибо уже только что сам нашел эти настройки!Нахрена они вообще их запихнули?И по умолчанию стоял этот огрызок!Да игра прям хорошо так видло с процом нагружает!

0
Andreiad

При выходе из просмотра тотемов, улик игра намертво виснет.

0
DezkQ

Вахахах, как всё плохо 4к мах RT

Ей сколько лет 63 ? Они там по сюжету подростки

Спойлер

Вторая не лучше...

-1
Ди Гы

Это как сериал универ, где 35 летние люди притворяются 20 летними студентами. Как и корейские сериалы) Просто им было лень заморачиваться)))

0
DezkQ Ди Гы

Да 35 летние по лучше выглядят )

0
MikSan12x3

эм,это типичный западный хоррор 00-х +- ты чего)

0
DezkQ MikSan12x3

Ну да, хрень полная для пубертатных девочек 14 лет )

0
Ди Гы DezkQ

Так и ориентирован он на подростков)

0
kotasha

Я так понимаю сони не хочет свои старые игре переиздать где действительно нужно, а эта игра нагибала пс4 по полной смысл в ремейки не понятно.

-2
benson2000

Смысл в том что не у всех были пс4, некоторые предпочитают ПК с 1993 года начинали c IBM PC XT 286, и никогда не имели консолей 🤣 И даже не играли в Until Dawn.

-2
kotasha benson2000

Пк тут вообще причём они могли давно сделать порт с пс4, но им видимо нужно на пс5 по 2 кругу продать.

6
Spartacus1971

Народ подскажите,это такая же,как и The Casting of Frank Stone? Я почему спрашиваю,там как в кино,просто нажимал кнопки и не выдержал, снёс.

-4
DezkQ

AVXиксеры кысь кысь кысь )

Ща посмотрим как эти портаторы опять облажались

-4
Tiger Goose

Российская учётная запись PSN, созданная на PC, будет приниматься?

-6
FAHTOM Live

Будет, я в рогнарек так заходил

0