Для Valheim вышло обновление 0.217.12 ©

Iron Gate выпустили патч 0.217.12 для Valheim на своем общедоступном тестовом сервере и поделились полным журналом изменений. Согласно примечаниям к выпуску, обновление 0.217.12 содержит ряд настроек, исправлений и улучшений.

Если говорить более подробно, патч 0.217.12 для Valheim исправляет ошибку, из-за которой с котлом нельзя было взаимодействовать. Кроме того, он устраняет мерцание цветов при размещении саженца бука, а также некоторые светящиеся знаки. Теперь игроки снова смогут бегать во время автобега, и они больше не будут масштабироваться в меню билда.

Как всегда, Steam загрузит это последнее обновление для Valheim при следующем запуске клиента. Полный журнал изменений доступен по ссылке.