Официально: Шутер Valorant получит полнометражный мультфильм ©

Для поклонников постоянно развивающейся вселенной Riot Games есть потенциально важные новости.

Мы уже знаем, что второй сезон анимационного сериала "Аркейн" выйдет в четвертом квартале 2024 года, но так же появилась официальная информация о производстве полнометражного мультфильма по мотивам Valorant, который выйдет в 2025 году.

Первые слухи о создании мультфильма о Valorant впервые появилась в сети в августе. Инсайдер, известный как Kingdom Laboratories, сообщил, что фильм выйдет в 2025 году, а трейлер мы получим где-то в конце 2024 года, скорее всего, 13 октября.

Более подробной информации о том, о чем будет фильм, нет, но, возможно, он будет посвящен запутанной истории игры, включая клонов и секреты Королевства.