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Valorant 02.06.2020
Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная, От первого лица
5.3 328 оценок

Представлен патч 11.0 для Valorant

Solstice Solstice

Компания Riot Games представила полный перечень изменений в Valorant после выхода патча 11.00.

Активный соревновательный пул покинут карты Pearl и Split, а на их место добавят Bind и Corrode, такая же ротация карт произошла в режиме «Бой насмерть».

В режиме Swiftplay в течение пяти дней будет доступна только карта Corrode, это сделано для того, чтобы игроки лучше изучили новую локацию. Также в соревновательном режиме первые две недели за поражение на новой карте будет сниматься на 50% меньше очков ранга.

Баланс агентов

Waylay

Refract

  • Минимальное время активации уменьшено с 0.5с до 0.35с
  • Максимальное время активации уменьшено с 3с до 2с
  • Время деактивации с 1.0с до 0.8с
  • Задержка Refract после реактивации уменьшено с 0.1с до 0.05с

Lightspeed

  • Время деактивации с 0.8с до 0.6с

Saturate

  • Задержка перед взрывом с 0.75с до 0.6с
  • Радиус взрыва с 10м до 12м

Reyna

Leer

  • Здоровье уменьшено со 100 до 80
  • Добавлены визуальные и аудио индикаторы попадания.

Neon

Relay bolt

  • Время перед состоянием увеличено с 0.8с до 1.0с

Phoenix

Curveball

  • Время перед активацией увеличено с 0.5с до 0.6c

Killjoy

Lockdown

  • Задержка активации уменьшена с 0.5с до 0.15с.
  • Обновлены визуальные эффекты.

Omen, Brimstone, Breach, Sova, Clove, Cypher получили аудио или визуальные изменения. Еще были исправлены некоторые баги, связанные с агентами и их способностями.

Также выйдет новый Battle Pass и будет добавлена новая анимация подбора спайка.

Патч выйдет уже сегодня, 24 июня в американских регионах, а в Европе он станет доступным на утро 25 июня.

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