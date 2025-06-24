Представлен патч 11.0 для Valorant

Компания Riot Games представила полный перечень изменений в Valorant после выхода патча 11.00.

Активный соревновательный пул покинут карты Pearl и Split, а на их место добавят Bind и Corrode, такая же ротация карт произошла в режиме «Бой насмерть».

В режиме Swiftplay в течение пяти дней будет доступна только карта Corrode, это сделано для того, чтобы игроки лучше изучили новую локацию. Также в соревновательном режиме первые две недели за поражение на новой карте будет сниматься на 50% меньше очков ранга.

Баланс агентов

Waylay

Refract

Минимальное время активации уменьшено с 0.5с до 0.35с

Максимальное время активации уменьшено с 3с до 2с

Время деактивации с 1.0с до 0.8с

Задержка Refract после реактивации уменьшено с 0.1с до 0.05с

Lightspeed

Время деактивации с 0.8с до 0.6с

Saturate

Задержка перед взрывом с 0.75с до 0.6с

Радиус взрыва с 10м до 12м

Reyna

Leer

Здоровье уменьшено со 100 до 80

Добавлены визуальные и аудио индикаторы попадания.

Neon

Relay bolt

Время перед состоянием увеличено с 0.8с до 1.0с

Phoenix

Curveball

Время перед активацией увеличено с 0.5с до 0.6c

Killjoy

Lockdown

Задержка активации уменьшена с 0.5с до 0.15с.

Обновлены визуальные эффекты.

Omen, Brimstone, Breach, Sova, Clove, Cypher получили аудио или визуальные изменения. Еще были исправлены некоторые баги, связанные с агентами и их способностями.

Также выйдет новый Battle Pass и будет добавлена новая анимация подбора спайка.

Патч выйдет уже сегодня, 24 июня в американских регионах, а в Европе он станет доступным на утро 25 июня.