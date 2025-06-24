Представлен патч 11.0 для Valorant

Компания Riot Games представила полный перечень изменений в Valorant после выхода патча 11.00.
Активный соревновательный пул покинут карты Pearl и Split, а на их место добавят Bind и Corrode, такая же ротация карт произошла в режиме «Бой насмерть».
В режиме Swiftplay в течение пяти дней будет доступна только карта Corrode, это сделано для того, чтобы игроки лучше изучили новую локацию. Также в соревновательном режиме первые две недели за поражение на новой карте будет сниматься на 50% меньше очков ранга.
Баланс агентов
Waylay
Refract
- Минимальное время активации уменьшено с 0.5с до 0.35с
- Максимальное время активации уменьшено с 3с до 2с
- Время деактивации с 1.0с до 0.8с
- Задержка Refract после реактивации уменьшено с 0.1с до 0.05с
Lightspeed
- Время деактивации с 0.8с до 0.6с
Saturate
- Задержка перед взрывом с 0.75с до 0.6с
- Радиус взрыва с 10м до 12м
Reyna
Leer
- Здоровье уменьшено со 100 до 80
- Добавлены визуальные и аудио индикаторы попадания.
Neon
Relay bolt
- Время перед состоянием увеличено с 0.8с до 1.0с
Phoenix
Curveball
- Время перед активацией увеличено с 0.5с до 0.6c
Killjoy
Lockdown
- Задержка активации уменьшена с 0.5с до 0.15с.
- Обновлены визуальные эффекты.
Omen, Brimstone, Breach, Sova, Clove, Cypher получили аудио или визуальные изменения. Еще были исправлены некоторые баги, связанные с агентами и их способностями.
Также выйдет новый Battle Pass и будет добавлена новая анимация подбора спайка.
Патч выйдет уже сегодня, 24 июня в американских регионах, а в Европе он станет доступным на утро 25 июня.