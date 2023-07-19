В Valorant появится коллекция "Возвращение 2023" с популярными скинами

В Valorant появится новая коллекция скинов для оружия, которая получила название «Возвращение // 2023». В набор войдут облики из предыдущих комплектов.

В коллекцию «Возвращение // 2023» войдут: Sheriff «Чаропанк», Spectre «Разведка», Vandal «Возмездие Земли», Guardian «Жнец», карточка, брелок и граффити. На момент публикации материала стоимость набора неизвестна.

12 июля в Китае официально вышла Valorant — без крови и мертвых тел. В честь этого разработчики выпустили кинематографичный трейлер, а также эксклюзивную коллекцию «Пламя».