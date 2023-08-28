Зрители турнира Valorant в прямом эфире освистали Илона Маска ©

Инженер и миллиардер Илон Маск все чаще попадает в новостные сводки из-за своей большой любви к игровой индустрии. Совсем недавно он восхищался релизом Diablo 4 и писал лестные отзывы о первом сезоне мрачного ролевого экшена. А теперь попал на масштабный турнир по Valorant. Поклонники командного шутера весьма неожиданно стали освистывать Маска в прямом эфире масштабного кибер-события.

Как оказалось, Илон Маск вместе со своим сыном пришел на финальный матч турнира Valorant Champions 2023. Официально он нигде этого не афишировал, но его заметили организаторы трансляции, которые решили показать миллиардера среди обычных зрителей события. Реакция зрителей турнира оказалась точно не такой, на которую все рассчитывали.

Зрители турнира начали скандировать в сторону Маска не совсем приятные высказывания, а также освистали его. Многие люди также кричали, просив его "Оставить Твиттер в покое" и "Вернуть нормальных менеджеров". Очевидно, зрители весьма недовольны последними изменениями, которые происходят с социальной сетью Твиттер. Одним из своих решений он переименовал платформу в "Х" и в будущем хочет превратить её в некую платформу, где можно будет делать и публиковать всё.

Тем временем, обычные игроки ожидают релиза Valorant на консолях. Ожидается, что анонс консольной версии шутера может состояться уже в ближайшее время.