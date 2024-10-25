Создание династии вампиров представлено в новом трейлере Vampire Dynasty

Разработчик Mehuman Games и издатель Toplitz Productions представили новый трейлер игрового процесса для своего предстоящего сюжетно-ориентированного приключенческого боевика Vampire Dynasty на трансляции Indie Horror Showcase этого года.

Игроки получат обновленный взгляд на исследование открытого мира игры, фэнтезийный хоррор-экшен и разветвленную историю, разворачивающуюся на фоне вымышленной балканской области Сангавия.

Играя за Драгоса, жертву нападения вампира, персонажа, разрывающегося между желанием утолить жажду крови и ответственностью перед людьми, которых он поклялся защищать, игрокам придется разбираться в сложных отношениях между другом и врагом, пытаясь найти свое место в обществе, где вампиры находятся на вершине пищевой цепочки.

Как вампир, наделенный древними мифическими силами, вы будете владеть темной магией и сверхъестественным влиянием, а также своими острыми боевыми навыками, чтобы отбиваться от безжалостных охотников на вампиров, которые угрожают вашему вечному правлению. Выживание будет зависеть не только от грубой силы, но и от освоения ваших способностей перехитрить и одолеть своих врагов, обеспечивая ваше господство как над живыми, так и над нежитью.