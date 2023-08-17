Vampire Survivors получила крупное обновление с локальным кооперативом ©

Разработчики Poncle объявили, что они выпустили крупное обновление для Vampire Survivors, включающее функции совместной игры по сети. Игра также была выпущена на Nintendo Switch.

В сообщении в Steam Poncle упомянул, что они успешно протестировали перемещение файлов сохранения между ПК, мобильными устройствами и консолями, а также добавляют слоты для облачных сохранений. Однако они подчеркнули, что сохранение данных — это деликатный вопрос, который требует тщательного тестирования, прежде чем его можно будет выпустить в безопасном и полностью функциональном состоянии. Поэтому может пройти некоторое время, прежде чем функция перекрестного сохранения станет доступной.

В дополнение к функции кросс-сохранения Poncle выпустила бесплатное обновление, которое позволяет проводить локальную совместную игру на всех платформах. Команда также изучает возможность добавления онлайн-кооператива, хотя пока не может давать никаких обещаний из-за сложности задачи.

Пост также включал тизер грядущего режима «Приключения», который обещает представить новые варианты и возможности игрового процесса. Poncle заявили, что они предоставят более подробную информацию об этом режиме в ближайшие недели.

Кроме того, команда разработчиков работает над увеличением частоты обновлений контента, стремясь выпускать обновления каждый месяц. Однако с момента выпуска игры на нескольких платформах этот процесс замедлился, поскольку обновления должны пройти четыре процесса сертификации.

Poncle также намекнули на будущий игровой контент, который был продемонстрирован в «Режиссерской версии» на мероприятии в начале этого месяца. Они подтвердили, что весь новый контент, представленный в этой версии, будет полностью разработан и выпущен в будущих бесплатных обновлениях.