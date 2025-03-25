Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 отложена до октября

Издатель Paradox Interactive и разработчик The Chinese Room сообщили, что Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет в октябре 2025 года. Изначально релиз планировался на первую половину года, но теперь команда сосредоточилась на финальной полировке игры.
Исполнительный продюсер Марко Берманн подтвердил, что разработка завершена, а студия занимается исправлением багов, улучшением стабильности и оптимизацией. За последние месяцы разработчики углубили сюжет, добавили новый контент и пересмотрели роль персонажа Фабьена.
В рамках подготовки к выходу Bloodlines 2 регулярно выходят дневники разработчиков, раскрывающие фракции мира Тьмы: Камарилью, Анархов и Охотников.
Игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Больше подробностей ожидается в ближайшие месяцы.
Хорошо, главное чтобы вышел законченный продукт, а не огрызок с длцшками.
Это не всегда работает
с оглядкой на современную политику в сша и сменяющиеся тенденции в игрострое, когда вся вокнутая хрень очевидно проваливается, чем дольше они откладывают релиз - тем больше у меня надежды, что они сделают игру более приятной для взгляда игроков и менее "радужной".
Так "современная политика в США", не может повлиять на баги, оптимизацию, и т.д. Нужно на самих разрабов расчитывать
слушай.. учитывая судьбу первой части, то если вторая будет с хорошим фундаментом и сюжетом, механиками, то в случае чего фанаты постараются доделать игру и сделать из нее конфетку. Главное чтобы сама игра располагала к моддингу и не отталкивала.
Мне кажется по итогу гoвнище выйдет жесткое.
В желаемых уже 10 лет находится, а воз и ныне там е мае блин.
Ну скептицизм крч у меня идет уже насчет этой игры а там посмотрим
что опять
Не опять, а снова
Ожидаемо
как раз к релизу гта6
все так уверены что гта будит в этом году когда пару лет назад показали CGI трейлер и больше ничего по вашей гта
Получится забавно и даже символично, ведь первая часть в свое время со второй халфой в одном окне вышла...
В том то и дело, если слухи про гта6 в октябре -не только по ПГ распространяются, то там тоже наверняка знают об этом... и целенаправленно переносить на октябрь -это или тупость или целенаправленный п...дёж и в этом году её скорее всего они и не планируют.
Игру переделывали столько раз, кажется даже последняя портовая шл@ха столько раз не переходила из рук в руки. Я понял что ничего стоящего не получится еще пять лет назад, когда Криса Авеллона убрали из проекта из-за очередных "сексуальных" "домогательств".
И переедет на следующий год т.к. гта6 не за горами в этот период.
Наверное так и будет
Мдааа
Правильно, главное поближе к ГТА
до до до вы так уверены что гта выйдет в этом году смешно!
на ПК то уж точно не выйдет, дай бог хоть в 2027 выпустят)
ля, да что там полировать столько можно? уже игру с нуля (с их слов, хотя непохоже) переделали и все никак не успокоятся. Ну, не будет у них шедевр, все уже давно это понял, они и сами не скрывают. Блин, столько студий, которые могли бы сделать крутые вещи по вселенной, но права на франшизу у этих шибздиков
Симулятор переносов 😉
Обычно так говорят когда не могут доработать оптимизацию, а потом просто спамят переносами и по итогу забивают болт, выпускают как есть и допиливают патчами, жуя сопли и получая негативные отзывы в лицо))
У ККД2 получилось. Тоже для полировки переносили, уже законченную игру.
Для полировки очка Генри они переносили
Ага твою мать, я так и думал что отложат, не зря я говорил что если геймплея до сих пор так и не показали и новости об этой я уже не читаю из за этого. Если игру столько раз переносят то 99% что игра еще в плохом качестве выходит, ее уже 3 года переносят
да она вообще никогда не выйдет ) сколько лет уже ее откладывают
Шо опять?
даже день на который переносят не назвали, того и гляди на 2026 перенесут
я конечно знал, что игры годами делаются, но не десятилетиями же!!! у них права есть, деньги от DLC на свои игры тоже, не смогли нормально наладить процесс разработки и теперь не лучше, непонятно на что надеятся
Да чего они мелочатся... Перенесли бы уже сразу на 2026, на конец 2026... Так то скорей всего и будет..
Прям "Маньяна" какая-то ))
Кто бы сомневался. 10 лет делают. Криворукие калеки.
Показали и вновь убрали. Нда возможно это игра станет долгостроем похлеще дума 3.
А я писал об этом, но особо наивные не верили, про какую-то скорую демку писали, про скорое начало рекламной кампании она не выйдет в этом году, если вообще выйдет, скриньте.
А что не так? Я говорил на осень, а потом на 2026 вот пожалуйста пруф. Разрабам минусите не мне, дурачки наивные, не я 100 раз игру переношу.