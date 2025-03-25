Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 отложена до октября

Издатель Paradox Interactive и разработчик The Chinese Room сообщили, что Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет в октябре 2025 года. Изначально релиз планировался на первую половину года, но теперь команда сосредоточилась на финальной полировке игры.

Исполнительный продюсер Марко Берманн подтвердил, что разработка завершена, а студия занимается исправлением багов, улучшением стабильности и оптимизацией. За последние месяцы разработчики углубили сюжет, добавили новый контент и пересмотрели роль персонажа Фабьена.

В рамках подготовки к выходу Bloodlines 2 регулярно выходят дневники разработчиков, раскрывающие фракции мира Тьмы: Камарилью, Анархов и Охотников.

Игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Больше подробностей ожидается в ближайшие месяцы.