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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 октябрь 2025 г.
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.9 433 оценки

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 отложена до октября

butcher69 butcher69

Издатель Paradox Interactive и разработчик The Chinese Room сообщили, что Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет в октябре 2025 года. Изначально релиз планировался на первую половину года, но теперь команда сосредоточилась на финальной полировке игры.

Исполнительный продюсер Марко Берманн подтвердил, что разработка завершена, а студия занимается исправлением багов, улучшением стабильности и оптимизацией. За последние месяцы разработчики углубили сюжет, добавили новый контент и пересмотрели роль персонажа Фабьена.

В рамках подготовки к выходу Bloodlines 2 регулярно выходят дневники разработчиков, раскрывающие фракции мира Тьмы: Камарилью, Анархов и Охотников.

Игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Больше подробностей ожидается в ближайшие месяцы.

13
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Brian Alameda

Хорошо, главное чтобы вышел законченный продукт, а не огрызок с длцшками.

12
K0t Felix

Это не всегда работает

6
Brian Alameda K0t Felix

с оглядкой на современную политику в сша и сменяющиеся тенденции в игрострое, когда вся вокнутая хрень очевидно проваливается, чем дольше они откладывают релиз - тем больше у меня надежды, что они сделают игру более приятной для взгляда игроков и менее "радужной".

0
K0t Felix Brian Alameda

Так "современная политика в США", не может повлиять на баги, оптимизацию, и т.д. Нужно на самих разрабов расчитывать

0
Brian Alameda K0t Felix

слушай.. учитывая судьбу первой части, то если вторая будет с хорошим фундаментом и сюжетом, механиками, то в случае чего фанаты постараются доделать игру и сделать из нее конфетку. Главное чтобы сама игра располагала к моддингу и не отталкивала.

0
вупсич пупсич

Мне кажется по итогу гoвнище выйдет жесткое.
В желаемых уже 10 лет находится, а воз и ныне там е мае блин.

Ну скептицизм крч у меня идет уже насчет этой игры а там посмотрим

8
WerGC

что опять

4
K0t Felix

Не опять, а снова

2
5uperNova

Ожидаемо

3
stamp08

как раз к релизу гта6

2
Ezdeaz

все так уверены что гта будит в этом году когда пару лет назад показали CGI трейлер и больше ничего по вашей гта

-2
Skvizgar

Получится забавно и даже символично, ведь первая часть в свое время со второй халфой в одном окне вышла...

0
CT3H

В том то и дело, если слухи про гта6 в октябре -не только по ПГ распространяются, то там тоже наверняка знают об этом... и целенаправленно переносить на октябрь -это или тупость или целенаправленный п...дёж и в этом году её скорее всего они и не планируют.

1
Саша Борцов

Игру переделывали столько раз, кажется даже последняя портовая шл@ха столько раз не переходила из рук в руки. Я понял что ничего стоящего не получится еще пять лет назад, когда Криса Авеллона убрали из проекта из-за очередных "сексуальных" "домогательств".

2
Just-a-your-King

И переедет на следующий год т.к. гта6 не за горами в этот период.

2
GennadijK

Наверное так и будет

0
Господин Лидер Assassin

Мдааа

1
Victor_von_Ion

Правильно, главное поближе к ГТА

1
Ezdeaz

до до до вы так уверены что гта выйдет в этом году смешно!

-2
GorryAttack Ezdeaz

на ПК то уж точно не выйдет, дай бог хоть в 2027 выпустят)

0
Hall_1920
1
Владимир Караганда

ля, да что там полировать столько можно? уже игру с нуля (с их слов, хотя непохоже) переделали и все никак не успокоятся. Ну, не будет у них шедевр, все уже давно это понял, они и сами не скрывают. Блин, столько студий, которые могли бы сделать крутые вещи по вселенной, но права на франшизу у этих шибздиков

1
UralGames83Ru

Симулятор переносов 😉

0
Jarvis666
но теперь команда сосредоточилась на финальной полировке игры

Обычно так говорят когда не могут доработать оптимизацию, а потом просто спамят переносами и по итогу забивают болт, выпускают как есть и допиливают патчами, жуя сопли и получая негативные отзывы в лицо))

0
barfly89

У ККД2 получилось. Тоже для полировки переносили, уже законченную игру.

0
Simple Jack barfly89

Для полировки очка Генри они переносили

-2
CRAZY rock GAME

Ага твою мать, я так и думал что отложат, не зря я говорил что если геймплея до сих пор так и не показали и новости об этой я уже не читаю из за этого. Если игру столько раз переносят то 99% что игра еще в плохом качестве выходит, ее уже 3 года переносят

0
Эдгар77

да она вообще никогда не выйдет ) сколько лет уже ее откладывают

0
Hevin

Шо опять?

0
Владимир Караганда

даже день на который переносят не назвали, того и гляди на 2026 перенесут
я конечно знал, что игры годами делаются, но не десятилетиями же!!! у них права есть, деньги от DLC на свои игры тоже, не смогли нормально наладить процесс разработки и теперь не лучше, непонятно на что надеятся

0
Misha Mi

Да чего они мелочатся... Перенесли бы уже сразу на 2026, на конец 2026... Так то скорей всего и будет..

0
JackBV

Прям "Маньяна" какая-то ))

-1
Даздрасен Дыклоп

Кто бы сомневался. 10 лет делают. Криворукие калеки.

-1
Egik81

Показали и вновь убрали. Нда возможно это игра станет долгостроем похлеще дума 3.

-1
KnDiman

А я писал об этом, но особо наивные не верили, про какую-то скорую демку писали, про скорое начало рекламной кампании она не выйдет в этом году, если вообще выйдет, скриньте.

-2
KnDiman

А что не так? Я говорил на осень, а потом на 2026 вот пожалуйста пруф. Разрабам минусите не мне, дурачки наивные, не я 100 раз игру переношу.

0