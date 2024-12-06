Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получит несколько DLC

Студия The Chinese Room планирует выпустить несколько DLC для ролевого экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Об этом авторы упомянули в последнем дневнике разработки за 2024 год.
Команда пообещала рассказать о DLC в 2025 году. Пока известно только, что дополнений будет больше одного, но их масштаб остается загадкой. Неясно, будут ли это крупные сюжетные расширения или небольшие наборы контента.
До релиза игры создатели покажут систему кастомизации главного героя и подробно расскажут о механиках оружия. Первый дневник разработки 2025 года выйдет 15 января.
После перезапуска разработки информации о дополнениях не появлялось, и предзаказ на игру пока недоступен. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
О каких длс они говорят, игра еще даже не вышла
Это уже тревожный звоночек заранее говорящий о возможном качестве игры, затянули выход , миллиард переносов, люди уже потеряли доверие к проекту, а они думают как игру попилить уже.
что вы панику наводите? те же hardsuit labs анонсили dlc и принимали предзаказы, поэтому новые разрабы не могут не анонсировать длс, так как ущемятся предзаказники
Оно выйдет или нет? нафиг ваши длц
После того сколько раз её перетрясли, кадровых перестановок, и тем кто там ща рулит, она мертва по прибытию. Проще закопать
Выпустить цельную игру? Неее, оторвем от нее кусочки и скажем DLC.
Хах- игры еще нет, а они уже планируют длс
Типичные Параходы же.
Игры ещё нет, а уже про DLC говорят, я сомневаюсь что она вообще выйдет и всё это было задумано что бы продать королевскую битву с вампирами в 22 или 23 году не помню когда она вышла...
Ржу, не могу. Хотя... Параходы, такие Параходы. Игру ещё не выпустили, но о ДЛС уже думают.
Если бы ты хоть что-то понимал в разработке игр то бы не ржал. Всегда составляется план не только о длс но и следующей части еще до выхода первой - но планы могут оставаться планами - все зависит от успешности проекта. Есть сроки и есть наработки которые не укладываются в сроки.
Мда, надежды на качественную игру тают каждый день.
Ну, у меня она совсем пропала после того, как игра вдруг из РПГ стала Экшен/Ужасы... RiP
Пусть сначала выпустят игру. Да и провалится она 100% как Драгон Эдж