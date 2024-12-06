Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получит несколько DLC

Студия The Chinese Room планирует выпустить несколько DLC для ролевого экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Об этом авторы упомянули в последнем дневнике разработки за 2024 год.

Команда пообещала рассказать о DLC в 2025 году. Пока известно только, что дополнений будет больше одного, но их масштаб остается загадкой. Неясно, будут ли это крупные сюжетные расширения или небольшие наборы контента.

До релиза игры создатели покажут систему кастомизации главного героя и подробно расскажут о механиках оружия. Первый дневник разработки 2025 года выйдет 15 января.

После перезапуска разработки информации о дополнениях не появлялось, и предзаказ на игру пока недоступен. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.