ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
VEIN 24.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Инди, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Песочница, Постапокалипсис
7.8 17 оценок

В Steam вышел постапокалиптичеcкий выживач VEIN

ОгурчикЮрец ОгурчикЮрец

В Steam вышла новая версия постапокалиптического выживача VEIN, который находится в раннем доступе.

VEIN описывается как многопользовательская песочница с элементами выживания, в постапокалиптическом мире. Действие разворачивается после глобальной катастрофы: Земля населена агрессивными зомби, человечество почти исчезло, а общество рухнуло.

Собирайте припасы для выживания, исследуйте заброшенные здания, сражайтесь с бандитами, защищайте свой дом и восстанавливайте общество вместе с друзьями.

Мир VEIN динамичен: смена времени суток и сезонов, а также случайные события влияют на игровой процесс. ИИ видит, слышит, ощущает и обоняет вас и разумно реагирует на эти ощущения. За вами ведется наблюдение. Вы можете взаимодействовать почти со всем, что видите. Открывайте почтовые ящики, регулируйте краны, стучите в двери. Можете даже бросить банку фасоли в зомби.

10
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Длинный ник чтобы не запо

вау. Круто. Чем то напоминает игру "зимняя хижина" от олкон геймс.

9
Neko-Aheron

Ты долго будешь сидеть на этом акке? Ваша игра не стоит и копейки и не равняете ее с нормальными играми.

6