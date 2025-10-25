В Steam вышел постапокалиптичеcкий выживач VEIN

В Steam вышла новая версия постапокалиптического выживача VEIN, который находится в раннем доступе.

VEIN описывается как многопользовательская песочница с элементами выживания, в постапокалиптическом мире. Действие разворачивается после глобальной катастрофы: Земля населена агрессивными зомби, человечество почти исчезло, а общество рухнуло.

Собирайте припасы для выживания, исследуйте заброшенные здания, сражайтесь с бандитами, защищайте свой дом и восстанавливайте общество вместе с друзьями.

Мир VEIN динамичен: смена времени суток и сезонов, а также случайные события влияют на игровой процесс. ИИ видит, слышит, ощущает и обоняет вас и разумно реагирует на эти ощущения. За вами ведется наблюдение. Вы можете взаимодействовать почти со всем, что видите. Открывайте почтовые ящики, регулируйте краны, стучите в двери. Можете даже бросить банку фасоли в зомби.