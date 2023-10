Метроидвания Venture To The Vile выйдет на PS4 и PS5 ©

Сюжетная метроидвания Venture to the Vile выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 4 вместе с ранее анонсированной версией для PC (Steam) в 2024 году, объявили издатель Aniplex и разработчик Cut to Bits.

Жизнь героев игры оказывается омрачена нашествием чудовищ, которых горожане называют «Мерзкими». Прибытие Вайла повергло жителей городка Рейнибрук в шок и смятение. Во время суматохи ваша подруга Луэлла теряется во мраке неизвестности...

В этом приключении, посвященном повествованию и исследованиям, исследуйте каждый уголок города, теперь потерянного во тьме, познакомьтесь с необычными персонажами, бросьте вызов безжалостным ужасам и откройте для себя новые квесты и истории.