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об игре
Vicious Red TBA
Экшен, Шутер, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 56 оценок

Долгожданный первый геймплей Vicious Red от известного стримера PoleznyiBes

Co_pilot
Новости

3 марта в 19:00 Российский коллектив со звучным названием Horns and Hoovers Studio (от рус. «Рога и Копыта») во главе с известным стримером и обзорщиком PoleznyiBes, выпустил первый геймплейный ролик космического хоррора от третьего лица - Vicious Red.

На канале стримера был опубликован новый ролик по данной игре, с демонстрацией технической демки и геймплея. В ролике демонстрируется игровой процесс, а также описываются особенности проекта.

К слову, изначально релиз планировали на 18:00 по Мск, но в последний момент время сместили на час, из-за доработки ролика. Так как один из монстров показался для ютуба слишком реалистичным.

Игра сочетает в себе пугающую и напряженную атмосферу, новаторский геймплей и уникальный стиль олдскульных хоррор-игр на выживание, что позволит игрокам насладиться традиционным геймплеем, а также новыми технологиями и игровым челленджем. – Описание игры в Steam

В ролике PoleznyiBes обещает сломать привычную механику и изобрести её заново. Вместо того, чтобы игрок методично копил ресурсы, изучал все закоулки и старался уничтожить врага метким выстрелом в голову, в Horns and Hoovers Studio решили заставить игроков торопиться и ошибаться: «В противном случае убитые враги в скором времени вновь составят вам компанию».

В игре обещают интересную и оригинальную механику возрождения монстров. Регенерация останков тварей будет происходить по-разному, в зависимости от метода убийства, степени расчленения врага и освещения места, где лежат останки твари.

Так же порадовали реалистично и логично сделанные головоломки.

Игра создается на базе современного движка Unreal Engine 5.1

Даты выхода у Vicious Red пока нет.

5
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Oscilograf

Долгожданный трейлер херзнаетчего от известного херзнаеткого.

7
Гена Транквилизатор

Гoвнисто протокол 2, даже мобье выглядит так же, фантазия так и прет у деда 🤣

5
StupidFrancisco

😁😁😁

0
ilikeporsche

Интересно... Пошло сравнение этой игры - техно-демо которую делают энтузиасты за спасибо в свободное время и релизнутой Каллисты за хреноллилион долларов от студии. Ну эт успех первой или провал второй :)

0
1barac9U7ada7

Мне вот что странно -чем громче кричат об оригинальности игры причём ещё на ранней стадии разработки от ноунеймов тем больше эти высеры вторичны. сайт настолько дно стал что делает рекламу типа блогерам? Как же Я рад что всем этих обосраных типа топ блохеров опрокинули на бабки далеко и надолго. жрите сцуки

1
Co_pilot

Блин, а что мне нельзя ничего писать? Я давно на сайте, и давно хотел что то опубликовать. Я подписан на Батю, смотрю стримы и обзоры. Так же интересна игра, которую они решили делать. Тем более интересен его проект, так как Бес обсирает большую половину игр в индустрии, и как в итоге будет реализовать свой.

Вчера смотрел релиз ролика, сегодня вижу тут на сайте ни одной новости. Вот и решил, что нужно написать. Пересказал некоторые особенности из ролика, которые Бес озвучил, вставил пару скриншотов из видео и сам ролик.

Почему мне нельзя это сделать?

1
ka4o4ek
1
caliskan

Почему даже игра от стримера выглядит лучше чем смута?

0
GraF68ru

анимации тут еще более всратые.

6
0ncnjqybr

Ты вообще ролик-то посмотрел? xD

1
Co_pilot

Господа модераторы или авторы, подскажите кто в курсе, почему место видео висит ошибка загрузки плеера?

Изначально вставлял ссылку на ролик на ютубе, вроде изначально видео нормально отображалось. Может ролик с ютуба нельзя вставлять в новость??

0
0ncnjqybr

Интересный геймплей

0
Co_pilot

Да я не могу понять, что за ошибка в посте...

0
0ncnjqybr Co_pilot

Странная херота. Попробовал вставить видео, пишет

"Видео уже есть в посте - дублировать его в комментариях не нужно"

0
Co_pilot 0ncnjqybr

В том то и дело, я его же и вставлял в пост, и вначале нормально отображалось, а теперь вот так с ошибкой загрузки плеера

0