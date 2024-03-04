Долгожданный первый геймплей Vicious Red от известного стримера PoleznyiBes

3 марта в 19:00 Российский коллектив со звучным названием Horns and Hoovers Studio (от рус. «Рога и Копыта») во главе с известным стримером и обзорщиком PoleznyiBes, выпустил первый геймплейный ролик космического хоррора от третьего лица - Vicious Red.

На канале стримера был опубликован новый ролик по данной игре, с демонстрацией технической демки и геймплея. В ролике демонстрируется игровой процесс, а также описываются особенности проекта.

К слову, изначально релиз планировали на 18:00 по Мск, но в последний момент время сместили на час, из-за доработки ролика. Так как один из монстров показался для ютуба слишком реалистичным.

Игра сочетает в себе пугающую и напряженную атмосферу, новаторский геймплей и уникальный стиль олдскульных хоррор-игр на выживание, что позволит игрокам насладиться традиционным геймплеем, а также новыми технологиями и игровым челленджем. – Описание игры в Steam

В ролике PoleznyiBes обещает сломать привычную механику и изобрести её заново. Вместо того, чтобы игрок методично копил ресурсы, изучал все закоулки и старался уничтожить врага метким выстрелом в голову, в Horns and Hoovers Studio решили заставить игроков торопиться и ошибаться: «В противном случае убитые враги в скором времени вновь составят вам компанию».

В игре обещают интересную и оригинальную механику возрождения монстров. Регенерация останков тварей будет происходить по-разному, в зависимости от метода убийства, степени расчленения врага и освещения места, где лежат останки твари.

Так же порадовали реалистично и логично сделанные головоломки.

Игра создается на базе современного движка Unreal Engine 5.1

Даты выхода у Vicious Red пока нет.