Долгожданный первый геймплей Vicious Red от известного стримера PoleznyiBes

3 марта в 19:00 Российский коллектив со звучным названием Horns and Hoovers Studio (от рус. «Рога и Копыта») во главе с известным стримером и обзорщиком PoleznyiBes, выпустил первый геймплейный ролик космического хоррора от третьего лица - Vicious Red.
На канале стримера был опубликован новый ролик по данной игре, с демонстрацией технической демки и геймплея. В ролике демонстрируется игровой процесс, а также описываются особенности проекта.
К слову, изначально релиз планировали на 18:00 по Мск, но в последний момент время сместили на час, из-за доработки ролика. Так как один из монстров показался для ютуба слишком реалистичным.
Игра сочетает в себе пугающую и напряженную атмосферу, новаторский геймплей и уникальный стиль олдскульных хоррор-игр на выживание, что позволит игрокам насладиться традиционным геймплеем, а также новыми технологиями и игровым челленджем. – Описание игры в Steam
В ролике PoleznyiBes обещает сломать привычную механику и изобрести её заново. Вместо того, чтобы игрок методично копил ресурсы, изучал все закоулки и старался уничтожить врага метким выстрелом в голову, в Horns and Hoovers Studio решили заставить игроков торопиться и ошибаться: «В противном случае убитые враги в скором времени вновь составят вам компанию».
В игре обещают интересную и оригинальную механику возрождения монстров. Регенерация останков тварей будет происходить по-разному, в зависимости от метода убийства, степени расчленения врага и освещения места, где лежат останки твари.
Так же порадовали реалистично и логично сделанные головоломки.
Игра создается на базе современного движка Unreal Engine 5.1
Даты выхода у Vicious Red пока нет.
Долгожданный трейлер херзнаетчего от известного херзнаеткого.
Гoвнисто протокол 2, даже мобье выглядит так же, фантазия так и прет у деда 🤣
😁😁😁
Интересно... Пошло сравнение этой игры - техно-демо которую делают энтузиасты за спасибо в свободное время и релизнутой Каллисты за хреноллилион долларов от студии. Ну эт успех первой или провал второй :)
Мне вот что странно -чем громче кричат об оригинальности игры причём ещё на ранней стадии разработки от ноунеймов тем больше эти высеры вторичны. сайт настолько дно стал что делает рекламу типа блогерам? Как же Я рад что всем этих обосраных типа топ блохеров опрокинули на бабки далеко и надолго. жрите сцуки
Блин, а что мне нельзя ничего писать? Я давно на сайте, и давно хотел что то опубликовать. Я подписан на Батю, смотрю стримы и обзоры. Так же интересна игра, которую они решили делать. Тем более интересен его проект, так как Бес обсирает большую половину игр в индустрии, и как в итоге будет реализовать свой.
Вчера смотрел релиз ролика, сегодня вижу тут на сайте ни одной новости. Вот и решил, что нужно написать. Пересказал некоторые особенности из ролика, которые Бес озвучил, вставил пару скриншотов из видео и сам ролик.
Почему мне нельзя это сделать?
Почему даже игра от стримера выглядит лучше чем смута?
анимации тут еще более всратые.
Ты вообще ролик-то посмотрел? xD
Господа модераторы или авторы, подскажите кто в курсе, почему место видео висит ошибка загрузки плеера?
Изначально вставлял ссылку на ролик на ютубе, вроде изначально видео нормально отображалось. Может ролик с ютуба нельзя вставлять в новость??
Интересный геймплей
Да я не могу понять, что за ошибка в посте...
Странная херота. Попробовал вставить видео, пишет
"Видео уже есть в посте - дублировать его в комментариях не нужно"
В том то и дело, я его же и вставлял в пост, и вначале нормально отображалось, а теперь вот так с ошибкой загрузки плеера