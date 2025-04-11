PoleznyiBes представил свежий тизер проекта Vicious Red

В тизере говорится что, в Steam в 2025 году выйдет демо-версия космического хоррора Vicious Red от отечественной инди-студии Horns and Hooves.
Действие хоррора Vicious Red от третьего лица на выживание разворачивается в альтернативной вселенной недавнего прошлого, на космической станции, захваченной страшным вирусом. Игрокам предстоит бороться за свою жизнь, противостоя нереальным ужасам.
Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.1, команда состоит примерно из 30 человек.
Этот вечно недовольный нытик вообще может отбить охоту играть в какие бы то ни было игры....ну разве что в Вартандер.;)
Ну не скажи. Парень очень любит the Lust of Ass 2
хоспади....у этой чипухи все игры кал и отстой ..все ноет и ноет...всегда у него все плохо....интересно а если его игру назовут калом и отстоем что он скажет на это.или свое гуано не пахнет?
Как с языка снял!)
Ну да, ну да. Название из русской классики ставшее нарицательным и как бы говорит само за себя.
Денуво будет?)))
правильной дорогой идете по стопам Dead Space
Жду такие инновации чтобы можно было назватьохереть.А то Кингдом 2 ему не понравился.Так что очень жду чтобы обосрать его игру также.