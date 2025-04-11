PoleznyiBes представил свежий тизер проекта Vicious Red

В тизере говорится что, в Steam в 2025 году выйдет демо-версия космического хоррора Vicious Red от отечественной инди-студии Horns and Hooves.

Действие хоррора Vicious Red от третьего лица на выживание разворачивается в альтернативной вселенной недавнего прошлого, на космической станции, захваченной страшным вирусом. Игрокам предстоит бороться за свою жизнь, противостоя нереальным ужасам.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.1, команда состоит примерно из 30 человек.