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Vicious Red 2026 г.
Экшен, Шутер, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
7.5 63 оценки

PoleznyiBes представил свежий тизер проекта Vicious Red

KoRnEr KoRnEr

В тизере говорится что, в Steam в 2025 году выйдет демо-версия космического хоррора Vicious Red от отечественной инди-студии Horns and Hooves.

Действие хоррора Vicious Red от третьего лица на выживание разворачивается в альтернативной вселенной недавнего прошлого, на космической станции, захваченной страшным вирусом. Игрокам предстоит бороться за свою жизнь, противостоя нереальным ужасам.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.1, команда состоит примерно из 30 человек.

13
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Lvinomord

Этот вечно недовольный нытик вообще может отбить охоту играть в какие бы то ни было игры....ну разве что в Вартандер.;)

6
Diablonos

Ну не скажи. Парень очень любит the Lust of Ass 2

4
Grognac

хоспади....у этой чипухи все игры кал и отстой ..все ноет и ноет...всегда у него все плохо....интересно а если его игру назовут калом и отстоем что он скажет на это.или свое гуано не пахнет?

2
Andrey Likarenko

Как с языка снял!)

Diablonos
отечественной инди-студии Horns and Hooves.

Ну да, ну да. Название из русской классики ставшее нарицательным и как бы говорит само за себя.

1
Денис Сидоров 5

Денуво будет?)))

1
WerGC

правильной дорогой идете по стопам Dead Space

1
Vantor

Жду такие инновации чтобы можно было назватьохереть.А то Кингдом 2 ему не понравился.Так что очень жду чтобы обосрать его игру также.