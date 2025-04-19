Релиз "словацкой GTA" в Steam не вызвал у фанатов чувства "вау"

Игра Vivat Slovakia, которую многие ждали как "словацкую GTA", официально вышла в версии 1.0, но, к сожалению, не оправдала надежд игроков. Хотя разработчики и снизили цену, большого ажиотажа это не вызвало. На старте полной версии в Steam одновременно играли всего 85 человек, что совсем немного.

Игроки жалуются на кучу багов, вылеты и плохую оптимизацию. Многие считают, что играть просто невозможно из-за постоянных проблем. Один из геймеров даже назвал Vivat Slovakia худшей игрой в его жизни.

Несмотря на это, некоторые отмечают интересную атмосферу 90-х годов, которая может понравиться тем, кто рос в то время. Разработчики обещают не забрасывать игру и выпускать обновления с исправлениями, новым контентом и побочными заданиями.

В версии 1.0 появилась полноценная сюжетная кампания с профессиональной озвучкой на словацком и английском языках, более 70 моделей автомобилей, улучшенная графика и поддержка GeForce Now. Для комфортной игры потребуется достаточно мощный компьютер с SSD-накопителем. В целом, Vivat Slovakia пока что оставляет желать лучшего, и разработчикам предстоит много работы, чтобы исправить все недостатки и привлечь больше игроков.