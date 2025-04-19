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Vivat Slovakia 18.04.2024
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
5.1 10 оценок

Релиз "словацкой GTA" в Steam не вызвал у фанатов чувства "вау"

Simple Jack Simple Jack

Игра Vivat Slovakia, которую многие ждали как "словацкую GTA", официально вышла в версии 1.0, но, к сожалению, не оправдала надежд игроков. Хотя разработчики и снизили цену, большого ажиотажа это не вызвало. На старте полной версии в Steam одновременно играли всего 85 человек, что совсем немного.

Игроки жалуются на кучу багов, вылеты и плохую оптимизацию. Многие считают, что играть просто невозможно из-за постоянных проблем. Один из геймеров даже назвал Vivat Slovakia худшей игрой в его жизни.

Несмотря на это, некоторые отмечают интересную атмосферу 90-х годов, которая может понравиться тем, кто рос в то время. Разработчики обещают не забрасывать игру и выпускать обновления с исправлениями, новым контентом и побочными заданиями.

В версии 1.0 появилась полноценная сюжетная кампания с профессиональной озвучкой на словацком и английском языках, более 70 моделей автомобилей, улучшенная графика и поддержка GeForce Now. Для комфортной игры потребуется достаточно мощный компьютер с SSD-накопителем. В целом, Vivat Slovakia пока что оставляет желать лучшего, и разработчикам предстоит много работы, чтобы исправить все недостатки и привлечь больше игроков.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Человек-Анекдот
которую многие ждали как "словацкую GTA"

интересно кто эти многие знали и ждали такую "игру"

7
Jarvis666

Видимо только в Словакии ждали, потому что например я только что про неё услышал))

1
martin32

не известно кто, но их 85 человек. )))

AdriftDylan

Криминальная Словакия,я лучше кишками буду дристать,чем посажу себе печень(с)

3
PermResident

А зачем эта новость на портале с .ru? Или там тоже каждую нашу игру обсасывают, что-то я сомневаюсь, может и нам НЕ стоит?

3
BloomingVysor
1
bubenson

Что это ? Или, точнее, кто это? И, вообще, так можно было?

BloomingVysor bubenson

шедевр это

2
Lorenzo Lamas

он срёт ?

1
BloomingVysor Lorenzo Lamas

Хз, возможно

Ellie Williams

а должен был?

1
WerGC

идея не плохая,а вот графика сильно устарела

1
Real Slim Shady

Криминальная Россия лучше

Misha Mi

Судя по данным стима, сейчас и вовсе уже никто в неё не играет, по крайне мере не отображается)

ДаДжи

визуально игра выглядит хуже чем гта 4