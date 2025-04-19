Релиз "словацкой GTA" в Steam не вызвал у фанатов чувства "вау"

Игра Vivat Slovakia, которую многие ждали как "словацкую GTA", официально вышла в версии 1.0, но, к сожалению, не оправдала надежд игроков. Хотя разработчики и снизили цену, большого ажиотажа это не вызвало. На старте полной версии в Steam одновременно играли всего 85 человек, что совсем немного.
Игроки жалуются на кучу багов, вылеты и плохую оптимизацию. Многие считают, что играть просто невозможно из-за постоянных проблем. Один из геймеров даже назвал Vivat Slovakia худшей игрой в его жизни.
Несмотря на это, некоторые отмечают интересную атмосферу 90-х годов, которая может понравиться тем, кто рос в то время. Разработчики обещают не забрасывать игру и выпускать обновления с исправлениями, новым контентом и побочными заданиями.
В версии 1.0 появилась полноценная сюжетная кампания с профессиональной озвучкой на словацком и английском языках, более 70 моделей автомобилей, улучшенная графика и поддержка GeForce Now. Для комфортной игры потребуется достаточно мощный компьютер с SSD-накопителем. В целом, Vivat Slovakia пока что оставляет желать лучшего, и разработчикам предстоит много работы, чтобы исправить все недостатки и привлечь больше игроков.
интересно кто эти многие знали и ждали такую "игру"
Видимо только в Словакии ждали, потому что например я только что про неё услышал))
не известно кто, но их 85 человек. )))
Криминальная Словакия,я лучше кишками буду дристать,чем посажу себе печень(с)
А зачем эта новость на портале с .ru? Или там тоже каждую нашу игру обсасывают, что-то я сомневаюсь, может и нам НЕ стоит?
Что это ? Или, точнее, кто это? И, вообще, так можно было?
шедевр это
он срёт ?
Хз, возможно
а должен был?
идея не плохая,а вот графика сильно устарела
Криминальная Россия лучше
Судя по данным стима, сейчас и вовсе уже никто в неё не играет, по крайне мере не отображается)
визуально игра выглядит хуже чем гта 4