Voidtrain 12.08.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Строительство, От первого лица, Стимпанк
7.9 188 оценок

Межпространственная выживалка Voidtrain вышла из раннего доступа

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз Voidtrain от студии NeArGa - игра вышла из раннего доступа. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети. В релизной версии стала доступна полноценная история игры. Обновление приносит новую энергетическую систему на основе электричества, улучшенную боевую механику, дополнительные варианты кастомизации поезда, а так же переработанные интерфейс, крафт и инвентарь.

В Voidtrain вы играете за инженера, оказавшегося в странном мире, где единственным средством передвижения становится ваш собственный поезд. Начав с простой платформы, игрок постепенно превращает её в полноценный состав с несколькими вагонами, оборудованием, украшениями и даже мини-играми. Поезд становится домом и базой для выживания в постоянно меняющейся Пустоте.

Исследование Пустоты остаётся ключевым элементом геймплея: игроки столкнутся с парящими островами, минными полями, загадочными депо и опасной фауной. На пути можно встретить существ Рофлимо, которых разрешается брать в команду. А благодаря улучшенной системе боя и гибкому крафту оружия можно выжить даже в самых экстремальных условиях.

Игра доступна для покупки в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. В будущем так же планируется релиз на PS5 и Xbox Series X/S.

