Кооперативная онлайн-игра в жанре защиты башни Voodolls вышла на ПК ©

Издатель инди-игр Tate Multimedia из Варшавы (Польша) и разработчик инди-игр из Лиона (Франция) Siderift объявили, что их кооперативная онлайн-игра в жанре защиты башни Voodolls стала доступна для ПК в Steam, GOG и EGS.

Играйте за одного из четырех вудоллов; Порча, Отчаяние, Иллюзия или Безумие, и соберите свою команду, чтобы решить сложную задачу: защитить миры существования, света и тьмы от демонических сил. Разработайте самую сложную стратегию, используя смертоносные ловушки и тотемы, и сразитесь с полчищами ада.

Созданная для онлайн-игры с друзьями, Voodolls заставляет игроков бороться за свою свободу после того, как их души попали в ловушку ада. Таинственный Хозяин Марионеток, который перерабатывает их сущность в вудоллы, предлагает шанс сбежать, игра принимает форму интенсивных совместных сражений в защиту башни на 12 планетоидных уровнях с тремя режимами сложности и бесконечным режимом испытаний, цель которых состоит в том, чтобы сдержаться. волна за волной враги стремятся держать вас в плену.

Совместная работа, чтобы защитить Хозяина Марионеток и, в свою очередь, сохранить ваши надежды на побег, является повесткой дня, и каждая кукла наделена уникальными способностями, которые в сочетании являются ключом к победе.