Игроки в ярости от плохого качества The Walking Dead Destinies

Похоже, что новая видеоигра The Walking Dead: Destinies, созданная по мотивам популярного телесериала AMC, вышла в свет с рядом проблем, что привело в ярость геймеров, особенно тех, кто ждал эту игру и купил ее в первый же день, но столкнулся с серьезными неудобствами.

Споры ведутся как вокруг конкретных проблем, таких как ошибки, блокирующие прохождение и делающие невозможным завершение игры, так и вокруг игры в целом, которая, по мнению многих, является несколько поспешной и недостаточно проработанной с технической и геймплейной точек зрения.

Что касается ошибок, то, судя по всему, по крайней мере в версии для PS5 есть проблема, которая не позволяет пройти дальше определенного участка игры, что также подтверждают различные авторы контента, которые, как утверждается, застряли на одном и том же месте, что явно требует исправления.

Помимо этих специфических проблем, другие критикуют сами особенности игры, начиная с того, что для повествования было решено отказаться от постановочных роликов и использовать стоп-кадры, созданные с помощью игрового движка, и заканчивая тем, что последнее довольно слабое, несмотря на то, что считается важным элементом игры.

Также создается впечатление, что в The Walking Dead: Destinies полностью отсутствуют несколько важных персонажей, что подрывает повествовательную составляющую игры, основанной на столь известном сериале.

С другой стороны, записанные и выложенные в социальные сети геймплейные сцены действительно демонстрируют проблемы с анимацией и столкновениями между персонажами, а также с механикой столкновений.

Анонсированная в августе прошлого года, The Walking Dead: Destinies была показана в прошлом месяце в трейлере с датой выхода и вчера стала доступна на консолях.