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The Walking Dead: Destinies 17.11.2023
4.5 25 оценок

Игроки в ярости от плохого качества The Walking Dead Destinies

butcher69
Новости

Похоже, что новая видеоигра The Walking Dead: Destinies, созданная по мотивам популярного телесериала AMC, вышла в свет с рядом проблем, что привело в ярость геймеров, особенно тех, кто ждал эту игру и купил ее в первый же день, но столкнулся с серьезными неудобствами.

Споры ведутся как вокруг конкретных проблем, таких как ошибки, блокирующие прохождение и делающие невозможным завершение игры, так и вокруг игры в целом, которая, по мнению многих, является несколько поспешной и недостаточно проработанной с технической и геймплейной точек зрения.

Что касается ошибок, то, судя по всему, по крайней мере в версии для PS5 есть проблема, которая не позволяет пройти дальше определенного участка игры, что также подтверждают различные авторы контента, которые, как утверждается, застряли на одном и том же месте, что явно требует исправления.

Помимо этих специфических проблем, другие критикуют сами особенности игры, начиная с того, что для повествования было решено отказаться от постановочных роликов и использовать стоп-кадры, созданные с помощью игрового движка, и заканчивая тем, что последнее довольно слабое, несмотря на то, что считается важным элементом игры.

Также создается впечатление, что в The Walking Dead: Destinies полностью отсутствуют несколько важных персонажей, что подрывает повествовательную составляющую игры, основанной на столь известном сериале.

С другой стороны, записанные и выложенные в социальные сети геймплейные сцены действительно демонстрируют проблемы с анимацией и столкновениями между персонажами, а также с механикой столкновений.

Анонсированная в августе прошлого года, The Walking Dead: Destinies была показана в прошлом месяце в трейлере с датой выхода и вчера стала доступна на консолях.

24
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Punisher1

После первого трейлера было понятно что это дичь

15
CT3H

А от своих слепошарых глаз игроки не в ярости? Какое дерьмо им показывали в рекламе -то им и прислали.

9
Slow Slade Snow Snake
7
Руслан Меркулов 2

Ужас я как в 1999 год попал

6
Snake2105

По сравнению с этой игрой, игра The Walking Dead: Survival Instinct 2013 г. выглядит весьма не плохо,

6
KIIIL

Я сильно удивился , если бы игрокам это понравилось

5
nikolai999

впервые слышу об этой игре, посмотрел видео, это точно игра? из коллажей вся состоит что ли?

4
Lvinomord
Спойлер
3
FURYbushmaster

АХАХАХХА что это?

1
bysaturn

Кто вообще на полном серьезе это купил?

1
ZombieMan1

ну и го.внище, даже Инстинкт выживания в сравнении с этим шедевр.

1
Jasson Andersson

Игроки:

в ярости от плохого качества

Разрабы:

1
AndruhaGruz

Шедевр(нет).

0
saa0891

Так сама игра судя по трейлеру напоминает какой то мод от Васяна,я против модов ни чего не имею,наоборот только за,но странно что кто то рассчитывал на другое.

0
tvorog8088

Так видно что это бэшечка, они ожидали ааа что ли, сами лоханулись на название повелись, даже не проверив что за игра вообще, 10 секунд геймплея достаточно что бы всё понять.

0
Леший3

че за треш вообще)))XD

0
Кей Овальд

Мда... Зачем вообще такое делать-то!?

0
Незнайка на Земле4444

Графоний 10-летней давности)))

0
vizas101

Давно уже понятно, что херь выйдет)

0
Goodvini

Халтура очередная, печальная тенденция ))

0
Wolfenstein

еще одни хапнули денех зомби трышаком

-3
CT3H

Трэ-ша-ком!. ТРЭ... можно ТРЕ.
Повторяй перед сном как отче наш.. Скока ж можно ё-моё)... глаз режет

2