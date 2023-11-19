Игроки в ярости от плохого качества The Walking Dead Destinies

Похоже, что новая видеоигра The Walking Dead: Destinies, созданная по мотивам популярного телесериала AMC, вышла в свет с рядом проблем, что привело в ярость геймеров, особенно тех, кто ждал эту игру и купил ее в первый же день, но столкнулся с серьезными неудобствами.
Споры ведутся как вокруг конкретных проблем, таких как ошибки, блокирующие прохождение и делающие невозможным завершение игры, так и вокруг игры в целом, которая, по мнению многих, является несколько поспешной и недостаточно проработанной с технической и геймплейной точек зрения.
Что касается ошибок, то, судя по всему, по крайней мере в версии для PS5 есть проблема, которая не позволяет пройти дальше определенного участка игры, что также подтверждают различные авторы контента, которые, как утверждается, застряли на одном и том же месте, что явно требует исправления.
Помимо этих специфических проблем, другие критикуют сами особенности игры, начиная с того, что для повествования было решено отказаться от постановочных роликов и использовать стоп-кадры, созданные с помощью игрового движка, и заканчивая тем, что последнее довольно слабое, несмотря на то, что считается важным элементом игры.
Также создается впечатление, что в The Walking Dead: Destinies полностью отсутствуют несколько важных персонажей, что подрывает повествовательную составляющую игры, основанной на столь известном сериале.
С другой стороны, записанные и выложенные в социальные сети геймплейные сцены действительно демонстрируют проблемы с анимацией и столкновениями между персонажами, а также с механикой столкновений.
Анонсированная в августе прошлого года, The Walking Dead: Destinies была показана в прошлом месяце в трейлере с датой выхода и вчера стала доступна на консолях.
После первого трейлера было понятно что это дичь
А от своих слепошарых глаз игроки не в ярости? Какое дерьмо им показывали в рекламе -то им и прислали.
Ужас я как в 1999 год попал
По сравнению с этой игрой, игра The Walking Dead: Survival Instinct 2013 г. выглядит весьма не плохо,
Я сильно удивился , если бы игрокам это понравилось
впервые слышу об этой игре, посмотрел видео, это точно игра? из коллажей вся состоит что ли?
АХАХАХХА что это?
Кто вообще на полном серьезе это купил?
ну и го.внище, даже Инстинкт выживания в сравнении с этим шедевр.
Игроки:
в ярости от плохого качества
Разрабы:
Шедевр(нет).
Так сама игра судя по трейлеру напоминает какой то мод от Васяна,я против модов ни чего не имею,наоборот только за,но странно что кто то рассчитывал на другое.
Так видно что это бэшечка, они ожидали ааа что ли, сами лоханулись на название повелись, даже не проверив что за игра вообще, 10 секунд геймплея достаточно что бы всё понять.
че за треш вообще)))XD
Мда... Зачем вообще такое делать-то!?
Графоний 10-летней давности)))
Давно уже понятно, что херь выйдет)
Халтура очередная, печальная тенденция ))
еще одни хапнули денех зомби трышаком
Трэ-ша-ком!. ТРЭ... можно ТРЕ.
Повторяй перед сном как отче наш.. Скока ж можно ё-моё)... глаз режет