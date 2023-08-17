Игроки высмеяли анонсирующий трейлер The Walking Dead: Destinies ©

Сегодня состоялся анонс The Walking Dead: Destinies — нового экшена от третьего лица по вселенной "Ходячих мертвецов". Игра предложит новый взгляд на приключения Рика Граймса в первые четыре сезона и игрокам будет предложена переписать самые яркие события сериала.

На бумаге все звучит очень даже неплохо, но за разработку отвечает небольшая бразильская студия Flux Games, известная по адаптациям сериала "Кобра Кай". И после анонсирующего трейлера стало очевидно, что бюджет игры довольно маленький и увиденное не впечатлило игровое сообщество. На момент публикацию этой новости ролик на канале IGN собрал 1.5 тысяч дизлайков и 659 лайков.

Это будет хит, в котором нуждается PS3!!

Приятно... люблю, когда переиздают игры 2005 года.

Думал, что это мобильная игра

Релиз The Walking Dead: Destinies планируется на 14 ноября для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.