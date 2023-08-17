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The Walking Dead: Destinies TBA
5 2 оценки

Игроки высмеяли анонсирующий трейлер The Walking Dead: Destinies

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butcher69
Новости

Сегодня состоялся анонс The Walking Dead: Destinies — нового экшена от третьего лица по вселенной "Ходячих мертвецов". Игра предложит новый взгляд на приключения Рика Граймса в первые четыре сезона и игрокам будет предложена переписать самые яркие события сериала.

На бумаге все звучит очень даже неплохо, но за разработку отвечает небольшая бразильская студия Flux Games, известная по адаптациям сериала "Кобра Кай". И после анонсирующего трейлера стало очевидно, что бюджет игры довольно маленький и увиденное не впечатлило игровое сообщество. На момент публикацию этой новости ролик на канале IGN собрал 1.5 тысяч дизлайков и 659 лайков.

Это будет хит, в котором нуждается PS3!!
Приятно... люблю, когда переиздают игры 2005 года.
Думал, что это мобильная игра

Релиз The Walking Dead: Destinies планируется на 14 ноября для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Punisher1

Да мля в серии от Telltale графика была лучше

-1
Omnia Smirnow

Так и не вышло нормальной игры по Ходячим!

-3
Freund Benno

ну почему же https://www.playground.ru/walking_dead

-1
warp 37

Telltale Definitive Series.

0
Избранный Белиара

Ошибаетесь. Кроме названной другими комментаторами игры, ещё годная есть The Walking Dead: Saints & Sinners.

-2
Omnia Smirnow Freund Benno

Это больше интерактивное кинцо!

-2
Freund Benno Omnia Smirnow

Да, но очень крутое!)

0