Мультиплеерный экшен War Robots: Frontiers выйдет 4 марта

Новая эра многопользовательских онлайн-сражений PvP наступит 4 марта, когда выйдет War Robots: Frontiers, которая должна переопределить жанр тактических боевых мехов.

В War Robots: Frontiers игроки получат возможность оказаться в кабине своих мехов и попробовать себя в роли пилота War Robot, который уже является огромной франшизой, насчитывающей более 270 миллионов поклонников по всему миру. Говорят, что War Robots: Frontiers станет огромным шагом для франшизы, игрой, которая была создана с нуля как для ПК, так и для консолей на движке Unreal Engine 5. Это будет игра, которая идеально подойдет тем, кто любит соревновательную игру.

Он также был разработан, чтобы быть относительно точным и аутентичным, где каждый шаг меха будет отдаваться с аутентичным весом. Каждый выстрел, произведенный вашим мехом, будет иметь реалистичную отдачу. Разработка в Unreal Engine 5 означает, что эта игра предоставит игрокам очень реалистичное и динамичное поле боя для сражений, где каждое движение и выстрел, сделанные мехами, будут иметь реалистичное движение и помогут вам почувствовать себя так, как будто вы действительно находитесь в мехе.

Кастомизация станет важной особенностью War Robots: Frontiers, где игроки смогут проектировать своих мехов любым способом, который они хотят, от шасси, ядра, оружия и улучшений навыков, чтобы создать мех, который соответствует вашему стилю игры и тому, как вы хотите вести бой. Имея столько кастомизации, вы можете выбрать, будет ли ваш мех огромным куском стали с огневой мощью, или вы можете оптимизировать его так, чтобы он имел гибкую защиту и способность переигрывать противника.

Если вы новичок в франшизе War Robots, эта игра стремится быть максимально доступной для новых поколений и новых игроков. Это включает в себя возможность играть в игру, используя готовые мехи, чтобы вы могли привыкнуть к внешнему виду и ощущениям от игры, прежде чем вас перегрузит создание собственного меха. Конечно, те, кто предпочитает строить с нуля, смогут настроить его так, как вам нужно, чтобы сделать его готовым к бою.

Игра также будет иметь кроссплатформенную онлайн-игру, так что вы сможете играть с друзьями на ПК и консоли. Будет доступно несколько игровых режимов, включая рейтинговые режимы для тех, кто предпочитает особые испытания.

Для тех, кто хочет поиграть в эту игру, она будет выпущена на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One бесплатно.