Bf 109 C-1: Ц значит Цезарь добавят в War thunder

Одна из самых редких серийных модификаций «мессера» приходит на начальные ранги немецкой авиации в обновлении Alpha Strike!

Bf 109 C-1: истребитель Германии I ранга

Особенности:

Четыре 7,92-мм пулемёта

Двигатель с системой непосредственного впрыска Jumo 210G

Достаточная маневренность

Не имеет подвесного вооружения

История:

Спойлер

Опыт эксплуатации Bf 109B в событиях Гражданской войны в Испании выявил главный недостаток истребителя — его слабое вооружение из пары пулемётов винтовочного калибра. Были начаты работы по усилению курсового вооружения самолёта. Попытки размещения пулемётов или пушек в носовой части фюзеляжа ранних «Мессершмиттов» не увенчались успехом, так что единственным возможным местом оставалось крыло. Однако и этот вариант не был простым из-за сравнительно низкого расположения крыла и устройства механизации шасси. В итоге инженерам удалось вместить ещё по одному пулемёту в каждую консоль крыла, удвоив таким образом огневую мощь истребителя.

Новый вариант культового немецкого истребителя под литерой «C» во многом напоминает более раннюю модель «B», но с важными отличиями. Модель C оснащена новым двигателем Jumo 210 с индексом G, а также парой дополнительных пулемётов. Раритет появится в игре в обновлении Alpha Strike!

Наиболее заметным изменением Bf 109 C-1 станут дополнительные пулемёты в консолях крыла. Из-за особенности размещения у них отличное от носовых пулемётов сведение, а также несколько уменьшенный боекомплект — 420 выстрелов на ствол против 500 в носовых пулемётах. Не забывайте следить за расходом БК в бою!!

Интересно: Несмотря на то, что разные версии 109-х не имели официальных названий, в ходу были прозвища, основанные на букве в обозначении модификации. Так, Bf 109 C неофициально назывались Cäsar («цезарь»).

Отсутствие пушек, как у старших моделей, не станет критичным в боях, где будет участвовать Bf 109 C-1. Большинство ранних самолётов в игре не отличаются крепостью конструкции, так что четыре пулемёта с зажигательными и бронебойными патронами без особого труда «завалят» любую цель, к тому же большой боезапас и медленный нагрев стволов позволят пилотам стрелять длинными очередями.

В целом, модель C — это всестороннее развитие модели 109B не только в плане огневой мощи, но и в скорости: бипланы имеют преимущество в манёвренности, поэтому скорость является ключевой лётной характеристикой для монопланов в боях начальных рангов. Скорость всегда можно разменять на высоту или быстро оторваться от медленных оппонентов, но и наоборот — потерявший в виражах скорость «мессер» немедленно станет лёгкой добычей. Бои на «энергии» — фишка всей серии Bf 109, начните осваивать их с Bf 109 C-1!

Итак, Bf 109 C-1, переходный вариант между сериями B и E, будет ждать вас в ангарах обновления Alpha Strike! Следите за нашими новостями, мы продолжаем знакомить вас с лучшими новинками обновления!