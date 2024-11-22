Для War Thunder вышло крупное обновление под названием «Жар-птицы». В рамках обновления разработчики из Pixel Storm улучшили графику игры, добавив поддержку трассировки лучей, новые визуальные эффекты и улучшения в освещении, что значительно повысило реализм карт и техники.

Арсенал боевой техники также пополнился новыми моделями. Среди них американские стелс-бомбардировщики F-117A, южноафриканские вертолеты Super Hind, французский линкор Dunkerque и другие мощные машины, которые добавляют разнообразие в сражения.

Кроме того, обновлены пробные вылеты и аэродромы, улучшен внешний вид карт, включая «Заброшенный завод». Обновления коснулись также улучшений в игровых механиках и изменениях в балансе техники.

War Thunder — это онлайн-экшен, где игроки участвуют в сражениях на самолетах, вертолетах, танках и кораблях. Игра подходит как для новичков, так и для опытных фанатов военных симуляторов.