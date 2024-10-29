Невидимка F-117 и "Утёнок" Су-34 пополнят авиапарк War Thunder

В начале ноября War Thunder получит обновление под названием «Жар-птицы». Главными звёздами патча станут сразу три легендарных боевых самолёта: американский стелс-штурмовик F-117, российский Су-34 и его заокеанский конкурент F-15E Strike Eagle. Вдобавок разработчики обещают десятки других новинок.

Что касается Су-34, то этот современный истребитель-бомбардировщик, созданный на базе Су-27, получился заточенным под уничтожение наземных целей. К тому же в игре он сможет похвастаться новым вооружением — например, спутниковой управляемой ракетой «Гром-1» и планирующей бомбой «Гром-2». Любопытно, что оба «Грома» можно применять с внушительного расстояния на любой скорости и даже по целям, находящимся позади самолёта.

А вот F-117A Nighthawk и вовсе станет первым стелс-самолётом в War Thunder. Судя по всему, разработчики постарались достоверно воссоздать его уникальные особенности — пониженные ИК- и радиолокационные сигнатуры серьёзно усложнят перехват машины. Даже необычный внешний вид F-117 продиктован именно соображениями малозаметности: особая геометрия фюзеляжа отражает электромагнитные волны в сторону, а радиопоглощающие материалы и хитрая система экранирования сопел двигателей довершают картину.

Ну а F-15E Strike Eagle представляет собой ударную версию классического истребителя F-15. По сравнению с базовой моделью, у него в полтора раза увеличена полезная нагрузка и существенно расширен арсенал — от управляемых ракет AGM-65 Maverick до различных корректируемых бомб. Особо стоит отметить новые для игры спутниковые бомбы GBU-39, которых Strike Eagle может нести до 20 штук за раз.