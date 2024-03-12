Новый полковой истребитель F-5E FCU прибывает в War Thunder

Тайский истребитель F-5E Tiger II в составе дерева исследования японской авиации станет новой полковой техникой, которую игроки смогут получить после выхода обновления Alpha Strike!

F-5E FCU, реактивный истребитель Японии VII ранга, полковая техника

Особенности:

Превосходная управляемость

Высокая устойчивость к перегрузкам

УРВВ Python 3 совместно с Sidewinder AIM-9P4

Большой арсенал средств поражения наземных целей

История:

Спойлер

Комментарий разработчиков: Интересный тайский вариант F-5E в качестве полковой техники усилит дерево исследования авиации Японии, поскольку выбор произведённой в Японии современной военной техники, особенно самолётов, не велик. Кроме авиационных режимов, F-5E пригодится и в смешанных боях, таким образом укрепляя уже набор наземной техники Японии.

В обновлении Alpha Strike за баллы полковой активности станет доступен F-5E Королевских ВВС Таиланда в составе дерева исследования авиации Японии. Тайский вариант популярного лёгкого многоцелевого истребителя ещё лучше подготовлен к воздушным дуэлям благодаря добавлению израильских ракет ближнего боя Python 3 и новым в игре всеракурсным ракетам AIM-9P4. Пробежимся по деталям?

Самолёты серии F-5 не нуждаются в представлении, их можно увидеть практически в каждом воздушном бою на старших рангах, и огромное число опытных пилотов War Thunder уверенно назовут эти истребители в числе своих самых любимых машин в игре. Компактный и быстрый самолёт отлично управляется на любой высоте, творит настоящие чудеса акробатики в «догфайтах», да и по наземке может отработать не хуже иного штурмовика.

Тайский F-5E FCU сочетает в себе все преимущества уже знакомых вам представителей этой модификации из линеек исследования США и Китая, но имеет интересные дополнения. Во-первых, на держателях на концах крыльев тут появились новые в War Thunder управляемые ракеты Sidewinder AIM-9P4. Это достаточно эффективные ракеты ближнего боя серии AIM-9P со всеракурсной ГСН. Интересно, что в дополнение к этим ракетам пилот сможет взять ещё пару УРВВ — израильские Python 3, которые славятся высокой манёвренностью и как нельзя лучше подходят к адреналиновому стилю игры на F-5E в дуэлях на коротких дистанциях! К слову, радар, СПО и 45 выстрелов ЛТЦ/ДО — всё на месте, так что воздушные бои ждут!

В дополнение к точным курсовым 20-мм пушкам в носу таец может брать 30-мм четырёхствольную GAU-13/A в контейнере на центральном пилоне, которая и в воздушном бою пригодится, да и танк в борт возьмёт! Кстати, про танки.

Как и другие F-5E, полковой вариант несёт солидный по весу и разнообразию арсенал вооружения для уничтожения наземки. Высокоточные AGM-65B в количестве до 4 штук позволят работать по танкам с большой дальности и высоты, ну а если обстоятельства боя требуют спуститься пониже, в ход идёт арсенал неуправляемого вооружения. На пяти точках подвеса пилот может разместить более 7 тонн нагрузки: обычные, штурмовые или зажигательные бомбы, маленькие НАР Mighty Mouse и более мощные Zuni. В процессе модернизации тайские F-5E FCU получили новый прицел с баллистическим оружейным вычислителем, который облегчает прицеливание.

Тайский F-5E FCU и другую полковую технику War Thunder можно получить за очки полковой активности. Не хватает очков — добавьте внутриигровую валюту! Этот крайне интересный самолёт станет отличным дополнением к наборам японской техники для любого игрового режима!