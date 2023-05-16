В War Thunder анонсировали САУ Raketenautomat V ранга

15 мая 2023 года авторы War Thunder показали немецкую САУ Raketenautomat в качестве одной из новинок предстоящего обновления. Экспериментальная модель получит V ранг.

Первый образец HS.30 mit Zwillings-Raketenautomat испытывали с 1960-х годов, компания Oerlikon тестировала 81-мм пусковые установки на шасси БТР HS.30.

Несмотря на высокий темп стрельбы и разный набор реактивных снарядов, технику не приняли на вооружение из-за сложности боевого модуля и малого боекомплекта, выбрав стандартные РСЗО.

Главной особенностью машины станет модуль с двумя 81-мм пусковыми установками на вращающейся башенке, боеукладка барабанного типа вмещает 9 снарядов для каждой установки.

Все 18 ракет можно выпустить за пару секунд. Слабым место модели является низкая защищенность и проблемы с БК.