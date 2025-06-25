War Thunder получил обновление "Левиафаны"

Разработчики из Gaijin Entertainment выпустили второе крупное обновление War Thunder в 2025 году под названием «Левиафаны». Патч уже доступен игрокам и привнёс в игру масштабное пополнение контента, улучшения визуальной части, доработки интерфейса, а также новые игровые механики.



Главное в обновлении:



Военно-морской флот: В игру прибыли легендарные линкоры — японский «Ямато» и немецкий «Бисмарк», самые крупные и известные корабли своего времени.



Наземная техника: Дебютировали современные составные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), среди которых шведский EldE 98, американский CLAWS с ракетами AIM-120 и AIM-9X, японский Tan-SAM kai, немецкий IRIS-T SLM, израильский SPYDER AIO, а также китайский CS/SA5. Каждый комплекс уникален по конструкции, вооружению и тактике применения.



Авиация: В небо War Thunder взлетели новые истребители, включая японский F-2A, а также RAH-66 Comanche — знаменитый экспериментальный ударный вертолёт. Также представлена новая швейцарская подветка авиации.



Новые механики: Теперь игроки могут сбрасывать топливо в воздухе, а карты «Берлин» и «Кубань» получили обновлённую графику. Также в игре появились улучшенные визуальные эффекты и технологии генерации кадров, повышающие производительность и качество изображения.



Премиумные наборы: США, СССР и Великобритания получили новые премиумные пакеты техники времён Второй мировой, включающие по три боевые единицы, подходящие для самостоятельных боевых сетапов.



Новая карта: Воздушные бои теперь можно проводить над Фолклендскими островами, что добавляет новое географическое разнообразие.





Обновление «Левиафаны» стало одним из самых насыщенных за последнее время и продолжает курс на расширение арсенала техники, улучшение визуального качества и введение реалистичных возможностей для боёв всех родов войск.



Полный список изменений доступен на официальном сайте War Thunder.