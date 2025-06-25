Разработчики из Gaijin Entertainment выпустили второе крупное обновление War Thunder в 2025 году под названием «Левиафаны». Патч уже доступен игрокам и привнёс в игру масштабное пополнение контента, улучшения визуальной части, доработки интерфейса, а также новые игровые механики.
Главное в обновлении:
Военно-морской флот: В игру прибыли легендарные линкоры — японский «Ямато» и немецкий «Бисмарк», самые крупные и известные корабли своего времени.
Наземная техника: Дебютировали современные составные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), среди которых шведский EldE 98, американский CLAWS с ракетами AIM-120 и AIM-9X, японский Tan-SAM kai, немецкий IRIS-T SLM, израильский SPYDER AIO, а также китайский CS/SA5. Каждый комплекс уникален по конструкции, вооружению и тактике применения.
Авиация: В небо War Thunder взлетели новые истребители, включая японский F-2A, а также RAH-66 Comanche — знаменитый экспериментальный ударный вертолёт. Также представлена новая швейцарская подветка авиации.
Новые механики: Теперь игроки могут сбрасывать топливо в воздухе, а карты «Берлин» и «Кубань» получили обновлённую графику. Также в игре появились улучшенные визуальные эффекты и технологии генерации кадров, повышающие производительность и качество изображения.
Премиумные наборы: США, СССР и Великобритания получили новые премиумные пакеты техники времён Второй мировой, включающие по три боевые единицы, подходящие для самостоятельных боевых сетапов.
Новая карта: Воздушные бои теперь можно проводить над Фолклендскими островами, что добавляет новое географическое разнообразие.
Обновление «Левиафаны» стало одним из самых насыщенных за последнее время и продолжает курс на расширение арсенала техники, улучшение визуального качества и введение реалистичных возможностей для боёв всех родов войск.
Полный список изменений доступен на официальном сайте War Thunder.
War Thunder получил обновление "Левиафаны"
Разработчики из Gaijin Entertainment выпустили второе крупное обновление War Thunder в 2025 году под названием «Левиафаны». Патч уже доступен игрокам и привнёс в игру масштабное пополнение контента, улучшения визуальной части, доработки интерфейса, а также новые игровые механики.