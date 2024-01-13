Игроки Warcraft Rumble насуммонили 64 миллиона злых куриц

Компания Blizzard опубликовала избранную статистику Warcraft Arclight Rumble. Они представили игрокам несколько забавных фактов о их достижениях. Из графиков и диаграмм становится ясно, что:

- самым популярным лидером оказался Барон Ривендер;

- наездник на грифоне стал самой популярной миниатюрой;

- Нежить была самым популярным семейством;

- босс Раэна Волкопас совершил наибольшее количество побед;

- игроки успешно установили 64 412 256 Злых куриц;

- также было побеждено 267 677 185 боссов.

Warcraft Rumble был выпущен в ноябре 2023 года, доступен для пользователей iOS и Android. В настоящее время игра уже перешла во второй сезон.