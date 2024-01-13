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Warcraft Rumble 03.11.2023
Экшен, Стратегия, Мультиплеер, Условно-бесплатная
3.9 15 оценок

Игроки Warcraft Rumble насуммонили 64 миллиона злых куриц

Simple Jack

Компания Blizzard опубликовала избранную статистику Warcraft Arclight Rumble. Они представили игрокам несколько забавных фактов о их достижениях. Из графиков и диаграмм становится ясно, что:

- самым популярным лидером оказался Барон Ривендер;
- наездник на грифоне стал самой популярной миниатюрой;
- Нежить была самым популярным семейством;
- босс Раэна Волкопас совершил наибольшее количество побед;
- игроки успешно установили 64 412 256 Злых куриц;
- также было побеждено 267 677 185 боссов.

Warcraft Rumble был выпущен в ноябре 2023 года, доступен для пользователей iOS и Android. В настоящее время игра уже перешла во второй сезон.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

че это за кал вообще и почему он warcraft называется ?

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