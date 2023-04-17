Игру Warface "разделят" между собой My.Games и Astrum Entertainment ©

С момента релиза игры в 2012 году с Warface произошло многое, и новый виток истории развития сетевого шутера начался с неожиданного события. Компании My.Games и Astrum Entertainment "разделят" игру на две версии. На территории РФ поддерживать игру будет Astrum, в то время как My.Games займется продвижение проекта за рубежом.

По словам Павела Мосейкина, со-основателя XYZ School, CEO Ultimate Education, точный формат разделения все еще под вопросом:

Разделение актива в текущей ситуации выглядит логично. MY.Games для беспрепятственной работы на международном рынке необходимо было уйти из России. Что она и сделала в декабре 2022 года, попутно выделив российское подразделение в самостоятельную компанию Astrum Entertainment. Сейчас нельзя точно сказать, каким образом будет осуществлено данное разделение. Более вероятен вариант, при котором одна из организаций является правообладателем, а другая работает по лицензии. Более сложный и менее вероятный вариант — документальное оформление на совместное владение игрой.

По предварительной информации, за Astrum Entertainment остается полная текущая версия игры, российскую аудиторию и бренд, обязуясь получать прибыль только на локальном рынке. My.Games достанется исходный код проекта, достаточный для развертывания и модификации. Дистрибуция игры от Astrum будет стартовать через VK.Play, но в дальнейшем Warface будет развиваться самостоятельно.

Точная стоимость сделки не раскрывается, равно как и затраты которые предстоит понести сторонам для запуска двух отдельных версий Warface. Павел Мосейкин добавляет:

На данном этапе сложно оценить стоимость перезапуска Warface со стороны MY.Games, все зависит от его глубины. Это может быть как обычная переупаковка продукта стоимостью в несколько миллионов долларов, так и глобальная переработка механик игры. Во втором случае необходимые вложения могут исчисляться уже десятками миллионов долларов.

Для тех кто любит считать чужие деньги: Warface был одним из наиболее прибыльных проектов My.Games. Глобальная аудитория игры составляет 120 млн человек. На 2022 год около 40 миллионов были зарегистрированы из России. Общая выручка проекта за 11 лет существования, по информации компании, составила порядка $700 млн. Данные по выручке за 2022 год в Astrum раскрыть отказались.