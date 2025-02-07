LAN-финал турнира по Warface Astrum League Championship готовится к старту

Издатель и разработчик Astrum Entertainment объявил даты крупнейшего киберспортивного турнира — LAN-финала Astrum League Championship. С 13 по 16 февраля в московской Winstrike Arena сразятся восемь сильнейших команд, а на кону — впечатляющие 10 000 000 рублей. За чемпионский титул поборются топовые коллективы, включая Virtus.pro во главе с Аликом "Трейз" Тагиевым. Среди участников — знаковые игроки сцены, такие как Сл3йт, капитан и основатель Awinaw, а также Леонид “К4питанПаника” Поздняков, звезда Warface, выступающий за команду WII. Победитель турнира заберет главный приз — 5 000 000 рублей.

15 и 16 февраля турнир откроет двери для зрителей, которых ждут не только захватывающие матчи, но и множество активностей. В зоне Meet&Greet можно будет лично пообщаться с киберспортсменами, протестировать игровые режимы, испытать удачу в тематических розыгрышах и лотереях. Также посетителей ждет эксклюзивная встреча с руководителем проекта Warface Максимом Бураком, который расскажет о будущем игры и её киберспортивном развитии.

Четыре дня напряженных матчей будут транслироваться на VK Видео и Twitch. Онлайн-зрители смогут поддержать свои любимые команды и получить ценные внутриигровые награды, участвуя в специальных кампаниях VK Видео Live и Twitch Drops.

Пропустить такое событие невозможно — выбирайте, как следить за турниром: на месте или онлайн! Информацию о покупке билетов можно найти по ссылке.