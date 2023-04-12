Праздничное событие "Вызов" и другой контент в честь 11 годовщины Warface

Авторы бесплатного многопользовательского шутера Warface отмечают 11 годовщину игры, в честь чего запустили событие "Вызов" и добавили новый контент. Перед тем как приступить к сражениям, игрокам предстоит выбрать одну из двух фракций – Warface или Blackwood. Принося пользу своей стороне, будет открываться все больше эксклюзивных наград, а за победу вы сможете получить нож охотника, боевой тесак и другие пушки серии “Картер”. Сам ивент продлится вплоть до 3 мая.
В игру также добавлено весьма полезное устройство под названием “Адреналин”. При его использовании персонаж тут же восстанавливает 75 очков здоровья, а если установить особые модификаторы, можно повысить точности стрельбы, скорость перезарядки и смены оружия и так далее.
Как же заработать очки и помочь приблизится к победе своей фракции? Нужно играть в специальном PvP-режиме “Арсенал” и PvE-активностях: "Вулкан", "Операция Blackwood", "Ограбление" и "Гидра". Касаемо последнего, праздничная валюта начисляется лишь за первое успешное прохождение миссии.
такие новости надо в детских садах развешивать,там весь контингент.
Warface стал жалкой пародией на самого себя..
Олдов бредовыми решениями растеряли,а молодняк в такое играть не хочет,когда есть кс го,валоранг,арех,да колда та же.Эффективные,блин,менеджеры.