Праздничное событие "Вызов" и другой контент в честь 11 годовщины Warface ©

Авторы бесплатного многопользовательского шутера Warface отмечают 11 годовщину игры, в честь чего запустили событие "Вызов" и добавили новый контент. Перед тем как приступить к сражениям, игрокам предстоит выбрать одну из двух фракций – Warface или Blackwood. Принося пользу своей стороне, будет открываться все больше эксклюзивных наград, а за победу вы сможете получить нож охотника, боевой тесак и другие пушки серии “Картер”. Сам ивент продлится вплоть до 3 мая.

В игру также добавлено весьма полезное устройство под названием “Адреналин”. При его использовании персонаж тут же восстанавливает 75 очков здоровья, а если установить особые модификаторы, можно повысить точности стрельбы, скорость перезарядки и смены оружия и так далее.

Как же заработать очки и помочь приблизится к победе своей фракции? Нужно играть в специальном PvP-режиме “Арсенал” и PvE-активностях: "Вулкан", "Операция Blackwood", "Ограбление" и "Гидра". Касаемо последнего, праздничная валюта начисляется лишь за первое успешное прохождение миссии.