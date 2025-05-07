В Warface началось празднование Дня Победы

Astrum Entertainment объявила о старте праздничного события «Триумф», приуроченного ко Дню Победы, в тактическом шутере Warface. Мероприятие проходит в рамках текущего сезона «Гром в раю» и уже доступно игрокам на платформе VK Play.

Главным элементом события стало возвращение популярного командного PvP-режима «Арсенал». В этом режиме все участники сражаются в равных условиях: с одинаковым снаряжением и стартовым комплектом вооружения, проходя через единую цепочку смены оружия. Бои проходят на картах «Ангар» и «Район №4», а для победы команде необходимо набрать определенное количество очков или лидировать по очкам к моменту окончания времени матча.

За участие в PvP-режиме, а также за выполнение PvE-миссий и специальных контрактов игроки получат валюту события. Ее можно обменять на награды, среди которых обновленная оружейная серия «Доблесть» и брелок «Огонь победы». Кроме того, все участники акции могут получить подарки на специальной промостранице сезона.