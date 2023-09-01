В Warface запустили тестирование осеннего сезона "Вечная сага"

Для ПТС Warface выпустили обновление с контентом сезона "Вечная сага", с 31 августа по 12 сентября можно проверить оружейные новинки, агента, боевой пропуск, карту и многое другое.

Основные правила боевого пропуска останутся без изменений, а в ассортимент наград добавят скандинавскую серию "Жрец" и строгие камуфляжи "Оберег".

Для ценителей рейтинговых матчей обновят местный магазин, введут снаряжение "Варяг" и призы в виде серии "Дамаск", камуфляжа "Кость дракона".

Новый агентом станет девушка "Ворон", комплект содержит внешность для медика, брелок, ачивки, камуфляжи и оружейную серию "Вестник" на GForce Arms Huckleberry, Ruger Mark IV Lite и Jagdkommando.

Дополнительно проверят PvE изменения, улучшенный стартовый набор новичка, локацию "Особняк". Обо всех нововведения рассказывают в официальном обзоре от команды разработчиков, видео можно посмотреть в источнике.