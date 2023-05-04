Внешность "Пилот Урсула" уже в Warface

Cюжетный персонаж Урсула Эллис пополнила ряды штурмовиков. Урсула Эллис родилась в 1983 году в небогатой семье из восточного Лондона. Несмотря на отсутствие финансовой поддержки и выдающихся способностей, она стала лучшей ученицей в своей школе и получила грант на обучение в Кембридже. После университета она быстро продвинулась в карьере, став ведущим экспертом в своей сфере. Урсула также увлекалась авиатранспортом и получила летное удостоверение. Именно после гибели мужа Урсула стала жесткой и хладнокровной.

Урсула родилась в 1983 году в семье Коннора и Сьюзан Эллис — владельцев небольшого бизнеса из восточного Лондона. Семья жила небогато, да и заметных талантов у девочки не было, поэтому никто не ожидал, что она сможет построить сколь-нибудь удачную карьеру. Но Урсула смогла. Отсутствие финансовой подушки и врожденных способностей она компенсировала просто феноменальными целеустремленностью и усидчивостью. В школе Урсула стала лучшей ученицей не только в своем классе, но и за две сотни последних выпусков, собрав множество наград.

Главной же путевкой в лучшую жизнь стал государственный грант на обучение в Кембридже. Урсула поступила на экономический факультет и с новым рвением погрузилась в учебу, за время которой написала несколько весьма известных и уважаемых работ. После университета Урсула устроилась младшим аналитиком в инвестиционную компанию, и всего за 6 лет стала одним из ведущих мировых экспертов в своей сфере.

Стоит заметить, что пусть учеба и карьера играли главную роль в жизни Урсулы, все же она находила время и на себя – в частности, увлеклась авиатранспортом и даже получила летное удостоверение. А в 2011 году Урсула вышла замуж за банкира Майкла Хопвуда. И хотя злые языки поговаривали, что это корпоративный брак по расчету, Урсула действительно любила мужа. Его гибель станет позже серьезным ударом, который превратит Урсулу в другого, гораздо более хладнокровного и жесткого человека. Но до того момента остается еще больше десятилетия, а сейчас для Урсулы начинается лучший период в карьере и семейной жизни.

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