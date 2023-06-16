Warface не станет в Steam и Epic Games Store: Перенос аккаунтов

Как мы сообщали ранее, Astrum Entertainment продолжит поддержку русскоязычных серверов Warface через Игровой центр VK Play.

В связи с этим, в скором времени игра перестанет быть доступной для игроков в Steam и Epic Games Store из стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Мы понимаем, как важно сохранить аккаунт, персонажей и все, что накопилось в игре, поэтому предлагаем вам возможность перенести игровой прогресс из этих платформ в VK Play, воспользовавшись специальной страницей.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО 15 ИЮЛЯ ПЕРЕНЕСИТЕ ПЕРСОНАЖА ИЗ STEAM И EPIC GAMES STORE!

Это актуально для всех пользователей русскоязычной версии Steam и Epic Games Store независимо от страны проживания.

Как перенести аккаунт?

Для переноса вашего прогресса и всех ценностей на новый аккаунт потребуется выполнить следующие действия: Предварительно создать аккаунт в VK Play или войти в уже существующий аккаунт. Важно отметить, что на аккаунте не должно быть создано ни одного персонажа. Зайти на специальную страницу для переноса аккаунта. Авторизоваться с помощью учетной записи Steam или Epic Games Store. Нажать на кнопку переноса аккаунта (после переноса старый аккаунт станет недоступен). Авторизоваться с помощью учетной записи VK Play. Нажать на кнопку переноса аккаунта. Запустить VK Play Игровой центр, который можно скачать с официального сайта проекта. Авторизоваться с помощью аккаунта, на который вы перенесли прогресс.

Перенос прогресса произойдет практически мгновенно. После этого вы сможете сразу продолжить игру, используя VK Play Игровой центр.

Что произойдёт после этого?

К 15 июля миграция будет завершена. Доступ к русскоязычному серверу через Steam и Epic Game Store пропадет, но сохранится через VK Play. Если вы уже перенесли свою учетную запись, то сможете продолжать играть на русскоязычном сервере, независимо от страны проживания.