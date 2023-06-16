Warface 12.04.2012
6.8 4 346 оценок

Warface не станет в Steam и Epic Games Store: Перенос аккаунтов

PastKNIGHT
Новости

Как мы сообщали ранее, Astrum Entertainment продолжит поддержку русскоязычных серверов Warface через Игровой центр VK Play.

В связи с этим, в скором времени игра перестанет быть доступной для игроков в Steam и Epic Games Store из стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Мы понимаем, как важно сохранить аккаунт, персонажей и все, что накопилось в игре, поэтому предлагаем вам возможность перенести игровой прогресс из этих платформ в VK Play, воспользовавшись специальной страницей.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО 15 ИЮЛЯ ПЕРЕНЕСИТЕ ПЕРСОНАЖА ИЗ STEAM И EPIC GAMES STORE!

Это актуально для всех пользователей русскоязычной версии Steam и Epic Games Store независимо от страны проживания.

Как перенести аккаунт?

  1. Для переноса вашего прогресса и всех ценностей на новый аккаунт потребуется выполнить следующие действия:
  2. Предварительно создать аккаунт в VK Play или войти в уже существующий аккаунт. Важно отметить, что на аккаунте не должно быть создано ни одного персонажа.
  3. Зайти на специальную страницу для переноса аккаунта.
  4. Авторизоваться с помощью учетной записи Steam или Epic Games Store.
  5. Нажать на кнопку переноса аккаунта (после переноса старый аккаунт станет недоступен).
  6. Авторизоваться с помощью учетной записи VK Play.
  7. Нажать на кнопку переноса аккаунта.
  8. Запустить VK Play Игровой центр, который можно скачать с официального сайта проекта.
  9. Авторизоваться с помощью аккаунта, на который вы перенесли прогресс.

Перенос прогресса произойдет практически мгновенно. После этого вы сможете сразу продолжить игру, используя VK Play Игровой центр.

Что произойдёт после этого?

К 15 июля миграция будет завершена. Доступ к русскоязычному серверу через Steam и Epic Game Store пропадет, но сохранится через VK Play. Если вы уже перенесли свою учетную запись, то сможете продолжать играть на русскоязычном сервере, независимо от страны проживания.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Zodiac169

То что мертво, умереть не может.

4
KoRnEr

скоро и проект прикроется такими темпами🙂

1
bohdan2015

она и не была там основной) ещё в те времена, да там был для европейцев и китайский вф, но всё для большинства шло ведь через ИЦ. Они ж там многого и не продавали в стиме, уверен и не всё прикручено было для покупки, но мб и ошибаюсь, если пополнения кредов было, продать душу за коробки, что ещё надо было то?!!)

0
Real Slim Shady

Всё равно в Steam она не работала нормально, так что без неё будет лучше для Warface.

0
Kamishini1993

там в стиме онлайн косарь людей всего то

0