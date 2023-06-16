Warface не станет в Steam и Epic Games Store: Перенос аккаунтов

Как мы сообщали ранее, Astrum Entertainment продолжит поддержку русскоязычных серверов Warface через Игровой центр VK Play.
В связи с этим, в скором времени игра перестанет быть доступной для игроков в Steam и Epic Games Store из стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Мы понимаем, как важно сохранить аккаунт, персонажей и все, что накопилось в игре, поэтому предлагаем вам возможность перенести игровой прогресс из этих платформ в VK Play, воспользовавшись специальной страницей.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО 15 ИЮЛЯ ПЕРЕНЕСИТЕ ПЕРСОНАЖА ИЗ STEAM И EPIC GAMES STORE!
Это актуально для всех пользователей русскоязычной версии Steam и Epic Games Store независимо от страны проживания.
Как перенести аккаунт?
- Для переноса вашего прогресса и всех ценностей на новый аккаунт потребуется выполнить следующие действия:
- Предварительно создать аккаунт в VK Play или войти в уже существующий аккаунт. Важно отметить, что на аккаунте не должно быть создано ни одного персонажа.
- Зайти на специальную страницу для переноса аккаунта.
- Авторизоваться с помощью учетной записи Steam или Epic Games Store.
- Нажать на кнопку переноса аккаунта (после переноса старый аккаунт станет недоступен).
- Авторизоваться с помощью учетной записи VK Play.
- Нажать на кнопку переноса аккаунта.
- Запустить VK Play Игровой центр, который можно скачать с официального сайта проекта.
- Авторизоваться с помощью аккаунта, на который вы перенесли прогресс.
Перенос прогресса произойдет практически мгновенно. После этого вы сможете сразу продолжить игру, используя VK Play Игровой центр.
Что произойдёт после этого?
К 15 июля миграция будет завершена. Доступ к русскоязычному серверу через Steam и Epic Game Store пропадет, но сохранится через VK Play. Если вы уже перенесли свою учетную запись, то сможете продолжать играть на русскоязычном сервере, независимо от страны проживания.
То что мертво, умереть не может.
скоро и проект прикроется такими темпами🙂
она и не была там основной) ещё в те времена, да там был для европейцев и китайский вф, но всё для большинства шло ведь через ИЦ. Они ж там многого и не продавали в стиме, уверен и не всё прикручено было для покупки, но мб и ошибаюсь, если пополнения кредов было, продать душу за коробки, что ещё надо было то?!!)
Всё равно в Steam она не работала нормально, так что без неё будет лучше для Warface.
там в стиме онлайн косарь людей всего то