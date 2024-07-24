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Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 549 оценок

Baldur's Gate 3 подтолкнула авторов Warframe к созданию системы романов

Simple Jack
Новости

На создание системы романтических отношений в Warframe студию Digital Extremes вдохновил успех Baldur's Gate 3. Об этом рассказала творческий директор экшена Ребекка Форд.

В интервью изданию GamesRadar она объяснила, что всегда хотела добавить романтику в игру, но для этого не было подходящего момента. Форд признала, что к окончательному решению команду подтолкнула Baldur's Gate 3. Студия Larian доказала, что игроки не против такого контента, и придала разработчикам смелости.

Система отношений станет частью масштабного дополнения Warframe 1999, действие которого происходит до событий основной игры. Помимо любовных переписок и флирта с варфреймами, в онлайн-экшен добавят боссов в стиле бой-бендов 90-х, соответствующее музыкальное сопровождение, мотоцикл, новые облики и многое другое.

Warframe 1999 выйдет зимой 2024 года. Точной даты релиза у дополнения пока нет.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex40001

ну такое там романсить некого. ни один из показанных персонажей не вызывает желания хот как-то разговаривать с ними не то что контактировать . был какойто шутер где полно было всяких разных цветастых фриков название не помню

чтобы хоть как то "уродцев" романсили дадут им плюшки помощьнее

-2
Nodas

Ну последняя с длинной косой пойдет

0