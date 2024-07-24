Baldur's Gate 3 подтолкнула авторов Warframe к созданию системы романов

На создание системы романтических отношений в Warframe студию Digital Extremes вдохновил успех Baldur's Gate 3. Об этом рассказала творческий директор экшена Ребекка Форд.

В интервью изданию GamesRadar она объяснила, что всегда хотела добавить романтику в игру, но для этого не было подходящего момента. Форд признала, что к окончательному решению команду подтолкнула Baldur's Gate 3. Студия Larian доказала, что игроки не против такого контента, и придала разработчикам смелости.

Система отношений станет частью масштабного дополнения Warframe 1999, действие которого происходит до событий основной игры. Помимо любовных переписок и флирта с варфреймами, в онлайн-экшен добавят боссов в стиле бой-бендов 90-х, соответствующее музыкальное сопровождение, мотоцикл, новые облики и многое другое.

Warframe 1999 выйдет зимой 2024 года. Точной даты релиза у дополнения пока нет.