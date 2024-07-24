Baldur's Gate 3 подтолкнула авторов Warframe к созданию системы романов

На создание системы романтических отношений в Warframe студию Digital Extremes вдохновил успех Baldur's Gate 3. Об этом рассказала творческий директор экшена Ребекка Форд.
В интервью изданию GamesRadar она объяснила, что всегда хотела добавить романтику в игру, но для этого не было подходящего момента. Форд признала, что к окончательному решению команду подтолкнула Baldur's Gate 3. Студия Larian доказала, что игроки не против такого контента, и придала разработчикам смелости.
Система отношений станет частью масштабного дополнения Warframe 1999, действие которого происходит до событий основной игры. Помимо любовных переписок и флирта с варфреймами, в онлайн-экшен добавят боссов в стиле бой-бендов 90-х, соответствующее музыкальное сопровождение, мотоцикл, новые облики и многое другое.
Warframe 1999 выйдет зимой 2024 года. Точной даты релиза у дополнения пока нет.
ну такое там романсить некого. ни один из показанных персонажей не вызывает желания хот как-то разговаривать с ними не то что контактировать . был какойто шутер где полно было всяких разных цветастых фриков название не помню
чтобы хоть как то "уродцев" романсили дадут им плюшки помощьнее
Ну последняя с длинной косой пойдет