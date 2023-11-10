Создатели Warframe закрывают подразделение внешних проектов и увольняет сотрудников

Сегодня компания-разработчик Warframe Digital Extremes подтвердила, что уволила ряд сотрудников, что, похоже, стало обыденным явлением для игровой индустрии.

Как сообщает Polygon, студия закрыла свое подразделение внешних проектов, которое выполняло функции издательского отдела и занималось выпуском игр других разработчиков.

Это привело к многочисленным увольнениям, а Digital Extreme отказывается от издания экшен-ММО Wayfinder от Airship Syndicate.

Ниже вы можете прочитать комментарий Digital Extremes, подтверждающий увольнения и закрытие отдела. На данный момент количество пострадавших сотрудников не разглашается.

Мы можем подтвердить, что приняли непростое решение о прекращении деятельности нашего подразделения внешних проектов. В результате нам пришлось распрощаться с рядом трудолюбивых и очень ценных сотрудников.

О том, какие формы поддержки бывших сотрудников или выходные пособия будут приняты компанией, не сообщается.

Сама Wayfinder закрыта не будет, поскольку контроль над игрой будет полностью передан Airship Syndicate.

В настоящее время Wayfinder находится в раннем доступе на ПК, PS4 и PS5. Полноценный релиз планируется примерно через полгода после августовского запуска. Также предполагается, что игра появится на Xbox Series X|S и Xbox One. На данный момент мы не знаем, приведет ли изменение ситуации с издательством к каким-либо изменениям в этих планах.

Это лишь последнее из многочисленных увольнений, произошедших в игровой индустрии за последние несколько месяцев: многие компании сокращают рабочие места по всем направлениям, зачастую затрагивая издательские отделы и отделы социальных сетей.