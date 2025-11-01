Закрытое бета-тестирование Warframe для Android начнётся в ноябре

Студия Digital Extremes в рамках недавней трансляции Devstream 190 сообщила, что закрытое бета-тестирование мобильной версии Warframe для устройств на базе Android планируется запустить в ноябре этого года.

Разработчики уточнили, что это будет именно закрытый тест, доступ к которому получит ограниченное число игроков по приглашениям. Чтобы получить шанс на участие, пользователям необходимо подать заявку на официальном сайте игры, войдя в свой аккаунт Warframe и предоставив информацию об используемом устройстве. Выбранные игроки получат соответствующие инструкции на электронную почту, привязанную к их учётной записи.

Стоит отметить, что на данном этапе тестирования прогресс, достигнутый в бета-версии, скорее всего, будет сброшен перед полноценным релизом. Также на TennoCon 2025 упоминалось, что во время беты могут быть недоступны некоторые функции, например, кроссплатформенная игра и голосовой чат.

Запуск на Android является продолжением экспансии Warframe на мобильные устройства, последовавшим за этапом тестирования на платформе iOS. Предварительная регистрация в магазине Google Play уже открыта и позволяет игрокам получить бонусы на старте.