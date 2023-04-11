Брутальный ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun выйдет 23 мая ©

Warhammer 40,000: Boltgun — это игра от разработчиков Auroch Digital и издательства Focus Entertainment. Это брутальный ретро-шутер от первого лица, действие которого происходит в огромной вселенной Warhammer 40K.

Вы облачены в доспехи Космического Десантника, назначенного на многолетнюю войну против демонов, включая ваших бывших братьев из корпуса Космического Десанта Хаоса.

Новый трейлер, выпущенный сегодня, сообщает, что игры выйдет 23 мая на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch в этом году.

Предзаказы уже доступны и в России за него просят 999 рублей.