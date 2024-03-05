В Game Pass добавили шутер Warhammer 40,000: Boltgun

Возьмите на себя роль закалённого в боях космодесантника, который отправляется в опасное путешествие по галактике, чтобы дать отпор полчищам космодесантников Хаоса и демонам Хаоса.

Разработчики называют Warhammer 40,000: Boltgun абсолютной данью уважения классическим шутерам: в игре сочетаются пиксельная графика в духе игр 90-х годов и современный геймплей.