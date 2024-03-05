В Game Pass добавили шутер Warhammer 40,000: Boltgun

Сегодня, 5 марта, подписка Game Pass обогатилась новой игрой. Прошлогодний шутер Warhammer 40,000: Boltgun теперь доступен в сервисе. Играть в него по подписке Game Pass можно на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, а также на ПК.
Warhammer 40,000: Boltgun , это ретро-шутер , который вдохновлен классическими шутерами от первого лица конца 90-х , но при этом обладает современным геймплеем. В игре игрок выступает в роли космодесантника , сражающегося с Хаосом в различных уголках галактики. В процессе игры можно встретить множество врагов, знакомых поклонникам франшизы Warhammer 40,000. Прохождение Warhammer 40,000: Boltgun занимает примерно 10-12 часов. Эта игра предлагает одиночную сюжетную кампанию, не включающую многопользовательских опций. На платформе Steam проект имеет более 10 000 отзывов и общую оценку "Очень положительно". В Warhammer 40,000: Boltgun имеется русскоязычная локализация.
Игра замечтательная, но не советую играть в неё до тех пока не завезут мод на миникарту.